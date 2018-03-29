Большие планы

В Ворсине хотят благоустроить все!

Зима наконец-то начала сдавать свои позиции, и это значит, что поселениям Боровского района пора начинать готовиться к работам по благоустройству своих населенных пунктов.

В СП Ворсино уже составили полный перечень задач, которые необходимо успеть выполнить за этот год и рассчитывают приступить к его осуществлению сразу, как только позволит погода.

ОТ ЦЕНТРА КО ДВОРАМ

Год за годом ворсинские коммунальщики продолжают облагораживать свое поселение. Дороги, тротуары, детские площадки и клумбы - все это требует их постоянного внимания и ухода, но при этом они не забывают о дальнейшем развитии общественного пространства. Вот и в этом году местные власти намерены ударно потрудиться, чтобы успеть реализовать целый ряд важных проектов. О том, какие именно работы необходимо выполнить, нам рассказала ведущий эксперт по благоустройству администрации СП Ворсино Оксана МАМЕДОВА.

Основная цель на 2018 год - продолжить реконструкцию Сквера Победы. Это включает в себя замену плит на брусчатку площадью около 3 тысяч кв. метров, а также установку освещения и фонтана.

Другой важной задачей будет благоустройство пешеходной дорожки по улице Поселковой в Ворсине, где планируется сделать озеленение. Кроме того, СП Ворсино впервые вошло в программу «Формирование комфортной городской среды» и, по словам Оксаны Леонидовны, уже определены два двора (ул. Молодежная, д. 9 и пер. Добринский, д. 11), которые приведут в порядок.

- В прошлом году мы собрали заявки от старших по домам и узнали, что люди хотят видеть на их придомовых территориях. Затем мы обследовали все указанные адреса и решили остановиться именно на этих двух дворах. Это для нас новый опыт и я думаю, что в дальнейшем заявок по данной программе поступит уже больше, - отметила Оксана Леонидовна.

Средств на «Формирование комфортной городской среды» поселению выделено не слишком много, поэтому благоустройством общественного пространства администрация займется за счет собственного бюджета.

МЕЛОЧИ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Немало сил приходится тратить и на поддержание уже выполненного ранее благоустройства. Например, это относится к спортивным сооружениям в Ворсине, которыми заведует Центр физкультуры и спорта - хоккейная коробка, уличные тренажеры, площадка для игры в городки и т.д. Данные объекты пользуются большой популярностью у жителей, поэтому следить за их состоянием приходится с особой внимательностью.

Также коммунальщики продолжат спил аварийных деревьев. В прошлом году в поселении было убрано в общей сложности 142 аварийно-опасных дерева, а в нынешнем администрация тоже не собирается сбавлять оборотов. Также планируется усилить борьбу с борщевиком и обработать примерно 4 гектара, причем основной акцент будет сделан на деревни Киселево и Коряково.

Еще один важный пункт в намеченных планах - отсыпка дорог. В 2017 году удалось привести в порядок 13 км грунтового дорожного полотна и в этом году эти темпы тоже должны быть сохранены. Причем, несмотря на существующие в Боровском районе сложности с поставками щебня, ворсинские коммунальщики нашли выход из положения, закупив мраморный отсев.

- Когда растает снег, мы объедим все дороги и посмотрим состояние этой мраморной крошки. Если все окажется в норме, то мы повторим этот эксперимент, - отметила Оксана Мамедова.

Не будет останавливаться и работа по освещению. В частности, уже разыгран конкурс по установки осветительных конструкций в таких населенных пунктах, как Павлово и Рогачево общей протяженностью приблизительно в 1,7 км. Этот процесс должен начаться уже в апреле.

Несмотря на то, что основной акцент коммунальщиков направлен все-таки на Ворсино, они стараются помнить и про другие населенные пункты.

- Все необходимые плановые работы мы ежегодно проводим, в том числе, в наших деревнях. Это касается и спила деревьев, и установки информационных стендов, запрещающих выход на реку, не отказываем, если у нас просят цветы для посадки и т.д. - говорит Оксана Мамедова.

МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВНОСТЬ

Как только сойдет снег, в поселении начнется традиционный весенний месячник благоустройства, в ходе которого соберут накопившийся за зиму мусор и старую траву. Участвовать в этом мероприятии, как всегда, будут местные чиновники, сотрудники муниципальных учреждений и просто неравнодушные люди, которые готовы помочь сделать свой дом чище.

По словам Оксаны Леонидовны, уже определены самые проблемные места, где потрудиться придется особенно усердно. В частности, это касается улицы Садовой в Иклинском. Проживающие в этом месте люди уже давно жалуются на разбросанный строительный мусор, поэтому администрация предложила им всем вместе, наконец-то, навести здесь чистоту.

Впрочем, сказать, что все местные жители горят желанием отправиться на субботник, все же нельзя и, как признается Оксана Леонидовна, от народа хотелось бы все-таки большей активности. Тем не менее, определенный костяк неравнодушных граждан в СП Ворсино все же имеется, и одним из таких положительных примеров стала деревня Старомихайловское. Здесь местные жители решили сделать у себя детскую площадку и попросили администрацию поселения закупить инвентарь. Все остальное они взяли на себя - очистили и разровняли пустырь, привезли песок и сами установили конструкции в соответствии с нормами безопасности.

Именно к такой инициативности граждан и сельских старост постоянно призывает глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ, ведь одно дело просто чего-то требовать и совсем другое - оказать личное содействие в выполнении своей просьбы.

МЕЧТЫ О СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ

Что касается проектов на более долгосрочную перспективу, то в первую очередь здесь следует назвать реконструкции Добринского Мемориала воинской славы, возведение в Ворсине спортивного комплекса, а также создание новых дорог и тротуаров в разросшемся частном секторе. Однако даже эти планы еще не предел мечтаний.

- Хотелось бы, чтобы в каждом населенном пункте была детская площадка. Дети обычно едут летом к бабушкам, а играть там зачастую негде. На сегодняшний день такие площадки у нас есть примерно в 30% от всех деревень, входящих в поселение. Поэтому надеюсь, что опыт Старомихайловского подстегнет других проявить такую же активность, - отметила Оксана Леонидовна.

По ее словам, администрация каждый год тратит средства на закупку инвентаря для детских площадок, поэтому при должном отношении людей эти объекты могут в течение нескольких лет появиться во многих ворсинских деревнях. Так что планов у местных коммунальщиков много и если жители окажут им поддержку, то можно не сомневаться, что все это будет осуществлено.

Константин ЕРЕМЕНКО

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