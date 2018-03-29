Кадровые перестановки в регионе затронули Боровский район

В начале недели в регионе произошли серьезные кадровые перестановки, которые не миновали и Боровский район. В результате смена руководителей произошла на уровне местных органов власти и калужского министерства.

Так, во вторник 27 марта состоялось внеочередное заседании калужской Городской думы, на котором была принята отставка Городского головы Константина ГОРОБЦОВА в связи с его переходом на работу в администрацию области. Он занял пост заместителя губернатора, курирующего социальный блок. Между тем Николай КАЛИНИЧЕВ, освободивший это место, был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Боровского района.

В свою очередь, эта должность стала вакантной после того, как Илья ВЕСЕЛОВ из Боровска вновь вернулся в областной центр, где занял должность министра экономического развития региона. Напомним, что районную администрацию Илья Борисович возглавил чуть больше года назад, сменив на своем посту Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА (ныне заместителя калужского губернатора).

Что касается министерской должности в региональном правительстве, то она освободилась после того, как случилась первая перестановка, поскольку теперь глава Минэкономразвития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ стал исполняющим обязанности Городского головы Калуги.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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