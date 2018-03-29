Боровчанка «приютила» три десятка мигрантов

Сотрудники ОМВД России по Боровскому району установили очередной факт, фиктивной постановки на учет иностранцев. 34-летняя жительница районного центра «приютила» на своей жилплощади 28 граждан Таджикистана и Азербайджана.

Как обычно бывает в таких случаях, в ходе разбирательства боровчанка пояснила, что своим «постояльцам» она не собиралась предоставлять право на проживание с ней под одной крышей, ограничившись исключительно услугой регистрации.

Полицейские и в этот раз не проявили сочувствия к сердобольной женщине. А потому по данному факту отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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