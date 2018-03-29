Дорогу к Ильичу отремонтируют

В Балабанове активно идёт опиловка старых и больных деревьев. В рамках этой работы подрядчик спилил ели, которые долгие годы прятали от прямых взглядов прохожих памятник Владимиру УЛЬЯНОВУ.

Примечательно, что в отличие от властей Боровска, балабановская администрация не собирается переносить фигуру главного революционера страны с глаз долой. Более того, территорию возле памятника решено благоустроить.

Но с большей радостью горожане воспримут начало работ по строительству тротуара, ведущую от территории РЖД до автодороги А-108 мимо центральной проходной «спички». В настоящее время она находится в аварийном состоянии, и скрыть бугры и ямы этого наиважнейшего для жителей Балабанова, с позволения сказать, тротуара не в состоянии даже десятисантиметровая корка льда, которую словно специально не счищали всю зиму в надежде завуалировать опасную дорогу.

Работы по восстановлению обозначенного участка пройдет в этом году. Вместесе с этим администрация города намерена реанимировать еще одну проблемную и разрушенную дороги - вдоль трассы А-108 на улице Боровской за домами №№ 1,3 до дома № 11.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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