Бизнес на чужом горе

Обращение, которое опубликовала в соцсетях жительница Балабанова Екатерина НИКОНОВА, всколыхнуло общественность Боровского района. Девушка рассказала о факте вандализма, случившемся на городском кладбище.

В конце января в ее семье случилось несчастье, умерла бабушка. Родственники регулярно приходили на могилу, принося с собой живые и искусственные цветы. Однако когда семья в очередной раз в конце марта пришла на кладбище, то была в шоке от увиденного.

- У нас из искусственных цветов, венков и корзин осталось только два, и то не все целые. Я сначала не понимала, что произошло, думала, ветер и погодные условия. Но нет, даже цветов, которые лежали за венками, не было на месте. На могилках, которые находятся рядом с нашей, точно такая же ситуация. Кое-где даже от всех корзинок остались только одни ободки. Это ужас,- делится перенесенными эмоциями Анастасия.

Руководство кладбища за случившееся девушка не винит: разве усмотришь за такой территорией? В полицию о факте кражи и вандализма она тоже не стала обращаться. А вот жителей Боровского района предостерегла, посоветовав хорошенько задуматься, когда они решат покупать искусственные цветы в местах незаконной торговли: может, раньше они уже лежали на другой могиле?

Несмотря на чудовищность случившегося, жители Боровского района не очень удивились такому сообщению. По их словам, подобные истории не редкость на всех кладбищах, особенно перед крупными религиозными праздниками.

Тем не менее, безучастно относиться к таким бесчеловечным поступкам - сродни кощунству. А потому органы власти и правопорядка должны принимать меры по борьбе с нелегальной торговлей, которая уже сейчас развернулась на улицах города и вдоль автодорог.

Как прокомментировал глава администрации Балабаново Вячеслав ПАРФЕНОВ, директору МУП «МЦОН» уже дано задание проверить территорию муниципалитета на предмет стихийной торговли. Эту работу проведут с участим сотрудников ОМВД по Боровскому району.

Анна КНЯЗЕВА

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