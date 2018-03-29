История с душком

Русиновцев вновь затопило нечистотами.



В последние несколько месяцев в Ермолино на улице Русиново появилась серьезная и весьма неприятная проблема - подвалы некоторых домов стали наполняться зловонными стоками. Местные жители всеми силами отказываются мириться с этой ситуацией, однако кардинально что-то изменить пока не может ни управляющая компания, ни «Калугаоблводоканал».

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА

Чуть больше месяца прошло с того момента, как проживающие на Русиново, 214а обнаружили, что они буквально утопают в нечистотах. Река из канализации затопила подвал и дошла чуть ли не до ступеней в подъезде, распространяя невыносимый запах на весь дом, который стал походить на общественный туалет.

Как мы помним, решить проблему удалось тогда только на четвертый день, когда, наконец, подъехала спецтехника из Калуги и провела очистку проблемного участка, из-за которого случился затор в трубе.

Впрочем, как отмечают многие ермолинцы, канализационная в последнее время стала вполне типичным явлением для Русинова, а на прошлой неделе вновь потекли подвалы. Среди «счастливцев» оказались дома № 137, 139 и все тот же многострадальный 214а.

К чести водоканала, нужно признать что на этот раз они сработали быстрее, чем прежде, как того и требовал глава района - в четверг вечером произошел затор, а в воскресенье техника из Калуги была уже на месте.

Тем не менее, терпеть это у жителей больше нет сил и, как нам рассказал руководитель обслуживающей эти дома управляющей компании «Русиново» Александр РАКОВИЧ, он помог составить обращение к губернатору, которое жители собираются направить в Калугу.

ТРУБА - ДЕЛО

Управляющей компании в лице Александра Раковича остается лишь разводить руками и ссылаться на не самые активные действия «Калугаоблводоканала».

- Центральная канализация, которая находится в поле за 214 домом, постоянно забивается, а поскольку там большие расстояния, то местный водоканал не может пробить ее своими силами и ему приходится вызывать специальную технику из Калуги. А таких машин в Калужской области, насколько я знаю, всего две. Единственное что мы со своей стороны можем сделать, это открыть в подвалах ревизки, чтобы все стоки в доме шли в подвал. Если же мы их закроем, то все что сливают 4-5 этажи, будет бить фонтаном из унитазов и раковин первых этажей, - отмечает Александр Александрович.

Что касается причины данных катаклизмов, то по его словам, она кроется, в том числе, в плохом обслуживании труб.

- Как минимум раз в год их обязаны промывать специальным раствором, чтобы там не образовывался налет. Даже когда мы на кухне сливаем воду, то там скапливается жир и все остальное. А в центральной канализации это собирается со всего города и со всех улиц, наращивается и никуда не уходит. Поэтому постепенно идет сужение трубы, - сказал Александр Ракович.

Но главная проблема русиновской канализации заключается не в ее несвоевременной профилактической обработке, а скорее в изношенности всей системы. Тем более что многие трубы здесь находятся на глубине до 6 метров и остается только гадать, что от них осталось спустя несколько десятков лет.

Однако, как сообщил нам заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ, в этом году у областного Водоканала намечено заняться обновлением трубопровода, а также приступить к реконструкции канализационно-насосной станции.

- Не знаю, получится ли у них все завершить в этом году, но, во всяком случае, они грозятся начать эти работы и переложить напорно-самотечный коллектор от автодороги Боровск-Балабаново до очистных сооружений, - рассказал Александр Исаев.

Что ж, если эти планы будут осуществлены, то жители Русиново все-таки смогут вздохнуть спокойно. Пока же воздух здесь не из приятных.

Константин ЕРЕМЕНКО

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