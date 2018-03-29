Без права слова

В Боровском ГИБДД нашли, кто за все ответит.



То, что на дорогах Балабанова хватает неприятных сюрпризов, для местных жителей давно не секрет. Особенно эта было заметно зимой, когда брошенный на обочинах транспорт сильно затруднял работу коммунальщиков. Бороться с подобными явлениями принято простым, но действенным методом, используя эвакуатор и штрафстоянку, после чего нерадивый водитель вряд ли захочет повторить этот опыт.

Однако автоинспекция в Балабанове отличается особой гуманностью и очень трепетно относится к дорожным нарушителям. Во всяком случае, глядя на то, что порой вытворяют автомобилисты в городе, складывается именно такое впечатление.

САМ СЕБЕ ВОЛШЕБНИК

Дорожное безобразие в Балабанове отнюдь не ограничивается постоянно усеянными по краям проезжей части машинами. Ведь, в конце концов, удобных парковочных мест не так много, и граждане бросают свой автомобиль в первом попавшемся удобном месте.

Да что там говорить - даже близость к полиции порой не смущает возмутителей дорожного спокойствия. 27 марта журналисты «Недели» стали свидетелями, как припаркованные легковушки перекрыли проезд к отделу МВД. Может, это сделали правоохранители из соображения безопасности, или здесь ждали приезда коммунальщиков, или, возможно, кто-то просто в очередной раз наплевал на окружающих и встал там, где ему удобно. Тем более, полицейские - тоже люди и в случае чего не обломятся и подождут.

Глядя на эту вседозволенность, начинают чудить даже те, кто раньше этого не делал. Ведь главное, что может сдержать произвол, - это неотвратимость наказания, а с этим в Балабанове, увы, туго. Как были стихийные остановки с толпами мигрантов на улице Лесной, так они и остались, как останавливались там служебные автобусы предприятий, мешающих проезду следующих позади автомобилей, так они и продолжают это делать. А что же ГИБДД? Отрапортовали о том, что собрали всю информацию и передали ее в администрацию. Получается, это чиновники теперь должны раздобыть полосатые палочки и заклинать с их помощью автобусы предприятий, поскольку никаких законных методов воздействия у них нет, а за колдовство в Административном кодексе наказание не предусмотрено.

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Заторами и пробками в Балабанове уже давно никого не удивишь. Расставленный на обочине транспорт не только затрудняет общее движение, но и значительно осложняет жизнь службам ЖКХ, что вынуждены оставлять на дорогах невычищенные проплешины возле автомобилей. Судя по толстому слою лежащего под ними снега, некоторые из этих машин стоят там неделями, если не месяцами.

Другие же предпочитают мешать коммунальщикам в самый пик их деятельности - то есть ранние часы. Например, рабочие ООО «Динас-Сервис», подрядчика по уборке Балабанова, уже устали наблюдать по утрам стоящий на улице Гагарина автобус одного из предприятий технопарка, значительно затрудняющий их работу.

Немало нареканий в городе есть и к большегрузам, которые следуют с трассы М-3 и натыкаются на тоннель с трехметровым ограничением высоты. Им приходится разворачиваться, создавая тем самым огромные пробки. Впрочем, вины стражей дорог в этом нет, поскольку знаки, предупреждающие об ограничении по высоте, на трассе имеются. Вопрос только в том, почему их никто упорно не замечает.

ЗА ТОГО ПАРНЯ

Обо всем этом мы и поинтересовались у начальника боровской Госавтоинспекции Александра ФАНТИКОВА.

- Это у докторов надо спросить, которые выдают таким водителям медицинские справки, - отметил Александр Николаевич.

А вот когда мы обратились к нему с просьбой поведать, как идет борьба с нарушителями правил парковки, он неожиданно вспомнил, что комментировать не уполномочен, и отправил нас в калужскую пресс-службу ГИБДД.

То есть, по логике этого руководителя, в Калуге лучше знают, как обстоят дела на дорогах Балабанова, в чем причина проблем и как с ними бороться? Честно говоря, после того, как в прошлом году он заверил нас, что ремонтировать асфальтную дорогу смесью песка и щебня можно, нынешний отсыл за разъяснениями к пресс-службе нас не удивляет.

В общем, до тех пор, пока калужские «журналисты» в погонах будут оставаться той решающей структурой, которая что-то поясняет за начальников ГИБДД, балабановские автовладельцы могут чувствовать себя вольготно и безнаказанно и парковать свои авто даже в местах, предназначенных для пешеходов, что, собственно, уже не редкость.

Константин ЕРЕМЕНКО

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