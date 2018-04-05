05.04.2018

Депутаты совершенствуют законодательство в сфере недропользования



3 апреля в Законодательном Собрании Калужской области состоялось заседание рабочей группы по доработке законодательной инициативы в части совершенствования налогообложения в сфере недропользования. Заседание провёл первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Александр ЕФИМОВ. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств и ведомств.

Законодательная инициатива предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, которые позволят регионам увеличивать налоговую ставку на добычу сырья, используемого при строительстве, что увеличит налоговую базу субъектов РФ. Подобное предложение калужских законодателей ранее уже направлялось на федеральный уровень, однако было отправлено на доработку. На данный момент инициатива пересмотрена и дополнена, однако для проведения консультации в профильном комитете Государственной Думы необходимо подготовить детальное финансово-экономическое обоснование. 

Представителям Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства финансов было рекомендовано изучить текст документа и внести свои предложения по возможной величине налоговой ставки в зависимости от объёмов добычи и стоимости кубометра полезных ископаемых в Калужской области. Также специалистам предложили провести расчёты, какой дополнительный доход получит региональный бюджет.

Александр Ефремов отметил необходимость детальной проработки указанных вопросов к следующему заседанию рабочей группы с тем, чтобы обратиться за консультацией в Государственную Думу. После этого законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания, и, в случае утверждения, инициативу направят на федеральный уровень.

Иван СМИРНОВ

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