05.04.2018

Кукурузы будет больше!



Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ рассказал о том, как ведется подготовка к весенним полевым работам. Так, общая посевная площадь в районе составляет около 10 тысяч гектаров. Основными зерновыми культурами здесь традиционно являются кукуруза, ячмень и пшеница, а также овес. Причем, что касается кукурузы, то ее посев увеличится по сравнению с прошлым годом на 200 гектаров.

Всего в районе работают семь сельхозпредприятий, и общая их потребность в минеральных удобрениях составляет 1106 тонн. По словам Станислава Николаевича, семенами все хозяйства полностью обеспечены, и в данный момент идет подготовка и доработка семян до посевных кондиций.

Работа сельскохозяйственной техники планируется в двусменном режиме, и, как отметил Станислав Филиппов, приобретенное в прошлом году оборудование позволит провести весеннюю компанию без привлечения «Калужской машинно-технологической станции».

Константин ЕРЕМЕНКО

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