Микрорайон «Гагарин» задолжал за капремонт три миллиона рублей

В администрации Боровского района вновь обсудили проблему плохих сборов по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Напомним, что по этому показателю наш район находится в Калужской области на последнем месте.

Как рассказал заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, из фонда капитального ремонта начала поступать информация о должниках, на которых необходимо подать в суд. В частотности, в ближайшее полтора месяца иски должны получить неплательщики из Боровска, совхоза Боровский, Ермолина и Кривского.

- Вопрос еще возник по городу Балабаново, где достаточно большая часть домов передается со спецсчетов в общую копилку. Там вырастут долги и также начнется активная судебная тяжба. Еще в фонде капремонта, наконец, озаботились юридическими лицами, среди которых много застройщиков из Балабанова. В первую очередь, это микрорайон «Гагарин». В фонде запросили сведения из Росреестра и будут собирать деньги непосредственно с юридического лица. Сумма долга там составляет около 3 млн. рублей, - заявил Алексей Евгеньевич.

По словам Степанова, большое количество долгов не позволяет увеличить объем ремонтных работ в Боровском районе.

- Нам говорят: если хотите чтобы у вас ремонтировалось больше домов, то собирайте деньги. Иных способов увеличить объем финансирования капремонта у фонда нет, - признался Алексей Степанов.

Тем не менее, в последнее время наблюдается положительная динамика по собираемости, однако результаты идут вверх достаточно медленно. В связи с этим, районные чиновники договорились изучить опыт других муниципалитетов, которые испытывали похожие трудности, и посмотреть, какие меры принимались там для решения этой проблемы.

Константин ЕРЕМЕНКО

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