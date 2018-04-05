Фонд приоритетных проектов начинает работать на поселения

На минувшей неделе Илья ВЕСЕЛОВ покинул пост главы администрации Боровского района, приняв приглашение губернатора Анатолия АРТАМОНОВА возглавить региональное Министерство экономического развития. Теперь работать над экономическими показателями и, как следствие, улучшением качества жизни населения ему предстоит в более крупных масштабах.

Боровчанам же остается наблюдать и оценивать на месте идею, которая на днях начала работать на каждое из восьми поселений нашего района.

ОБЩАЯ КОПИЛКА

В конце 2017 года администрация Боровского района инициировала новый проект, направленный на решение самых острых проблем муниципалитетов. В частности, было предложено создать Фонд приоритетных проектов, по сути, являющийся «копилкой» взаимопомощи.

Наполняется она за счет отчислений поселений сумм в размере от трех до двадцати процентов собственных доходов. После чего консультативный совет глав и глав администраций поселений решает, кому и сколько средств достанется от общего «пирога».

Одной из самых острых и актуальных для большинства муниципалитетов является проблема водоснабжения и водоотведения. И именно на ее решение в 2018 году было определено направить средства фонда в размере более 54 млн. рублей.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Этот год станет пилотным в работе фонда, рассчитанного пока на три года. И, как считает глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, с его помощью поселениям действительно удастся решить те проблемы, которые в силу дефицита бюджетных средств казались «неподъемными».

В марте состоялся вышеупомянутый совет глав администраций, на котором заложенные в фонд 54,8 млн рублей распределили по поселениям, в том числе самую большую сумму - 11,3 млн. рублей решено было направить на устройство водопровода в деревнях Абрамовское, Щиглево и Хитрово, расположенных на территории асеньевской сельской администрации. 6,5 млн руб. получит Балабаново на перекладку проблемных коммуникаций на ул. 1. Мая. На полмиллиона меньше направят на проектирование и экспертизу очистных сооружений совхоза «Боровский» и строительство водопроводных сетей в Комлево с реконструкцией водозаборного узла. 5,5 млн достались Боровску, который запланировал капительный ремонт КНС на ул. Некрасова и строительство канализации для подключения объектов на ул. Коммунистической и примыкающего микрорайона. Чуть меньше пяти миллионов рублей помогут ермолинскому муниципалитету провести реконструкцию канализационной системы, в том числе на улицах Русиново и Молодежной. На ремонт объектов водного канализационного хозяйства кривского сельского поселения отправят 3,2 млн рублей. Подготовка проектно-сметной документации и ее экспертиза по очистным сооружениям в селе Совьяки обойдутся еще в 3 млн рублей.

Из этой водно-канализационной темы исключение сделано лишь для СП «Ворсино», где решить проблемы на заданную тему готовы за счет собственных средств. В результате это поселение получило 7,5 млн рублей на проектирование уличных газопроводов административного центра и деревни Добрино.

ИДЕЮ - В ТИРАЖ

Говоря о перспективах Фонда приоритетных проектов, Анатолий БЕЛЬСКИЙ прогнозирует, что идея не просто продолжит свою работу по истечении оговоренных трех лет, но и получит масштабное развитие внутри региона.

Солидарен с ним и депутат РайСобрания, директор департамента развития кластерных инициатив и проектов Агентства инновационного развития Калужской области Павел ГРАНКОВ. По его мнению, команда администрации района продемонстрировала инновационный подход в управлении территорией, который «войдет в историю».

Теперь самое главное - успеть воплотить все задуманное до конца года.

- Начатая работа будет продолжена. Мы плотно взаимодействуем с муниципалитетами на всех этапах реализации приоритетных проектов, и приложим все усилия, чтобы завершить запланированные работы в обозначенные сроки, - отмечает Николай КАЛИНИЧЕВ, ВРиО главы администрации района, сменивший на этом посту Илью ВЕСЕЛОВА.

Стоит также отметить, данный проект, ранее не имевший аналога в Калужской области, теперь станет примером для работы других районов нашего региона.

- Формирование Фонда приоритетных проектов в Боровском районе уже вызвало интерес у руководства Калужской области. Он был представлен в рамках заседания регионального Консультативного совета глав муниципальных образований, а также презентован на съезде депутатов представительных органов муниципальных образований как лучшая инновационная практика и рекомендован к реализации в муниципалитетах, - рассказывает Павел ГРАНКОВ.

Он считает, что деятельность Фонда будет тиражироваться и распространяться не только в Калужской области, поскольку «проект обречен на успех». А пока соседние районы приглядываются к инициативе, администрации наших поселений приступили к осуществлению замысла.

Иван КЛИМОВ

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