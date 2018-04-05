05.04.2018

В решении канализационной проблемы в Русиново потребовали ускорения



В прошлом выпуске «Неделя» подняла проблему канализационных стоков в Ермолине на улице Русиново. Напомним, что там в очередной раз случился засор в канализационной системе, в результате чего оказались затоплены стоками несколько подвалов домов.

Несмотря на то что проблема была ликвидирована, периодичность ее возникновения весьма беспокоит жителей и местные власти. В связи с этим на планерке районной администрации обсудили, как сделать так, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.

В частности, начальник боровского участка «Калугаоблводоканала» Александр МАМОНОВ подтвердил, что на конец этого года намечена реконструкция канализационного трубопровода в Русинове, однако точные сроки, по его словам, могут сказать только в Калуге.

- Эта линия действительно заужена, так как она не рассчитывалась на такой объем стоков. Трубы там проложены, когда еще было первое строительство, и к ним продолжают подключаться новые объекты, - отметил Александр Мамонов.

Однако общее мнение районных чиновников было таково, что от «Калугаоблводоканала» нужно получить более точные сведения о дате запуска этих работ, а также необходимо попытаться ускорить начало их проведения. Так, в ближайшие 2-3 недели будет организована встреча с областным «Водоканалом», на которой представители администрации включат данный вопрос в качестве одной из тем обсуждения.

Константин ЕРЕМЕНКО

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