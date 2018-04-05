Нового главу администрации района выберут за три дня

Боровские депутаты утвердили состав комиссии и положение по определению нового главы администрации Боровского района. Конкурс пройдет в два этапа, которые растянутся на три дня.

Первый этап состоится 17 апреля и будет представлять собой оценку документов (принимаются по адресу: ул. Советская, 4, каб. 21). Так, на основании предоставленных сведений в комиссии подготовят заключение о соответствии претендентов требованиям, необходимым для занятия кресла главного чиновника района.

Затем, 19 апреля пройдет второй этап отбора - личные собеседования. После этого комиссия проведет обсуждение, и итоговый протокол этого заседания направит в Районное Собрание, где и будет избран новый глава администрации. Причем, члены комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам отбора они выразили свое предпочтение.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Власть»