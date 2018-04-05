05.04.2018

В Асеньевском нашли транспорт для пожарной бочки



Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, уже совсем скоро снег полностью растает, и начнется пожароопасный период. В связи с этим он призвал руководителей местных сельских администраций быть к этому максимально готовыми.

- Пока в мае не пойдут дожди и не начнет расти трава, у вас будет самый горячий, в прямом смысле слова, период. Поэтому необходима активная работа с населением, включая предупреждения и предписания. Также нужно уделить внимание добровольным пожарным дружинам, которые есть в поселениях. Я прошу совместно с МЧС провести работу по проверке и подготовке всей имеющейся техники для пожаротушения - бочки, машины, помпы, - отметил Николай Александрович.

В этой связи определенные опасения вызывало сельское поселение Асеньевское, где в прошлом году возникли сложности с тем, чтобы найти транспортное средство, способное перевозить имеющуюся здесь прицепную пожарную бочку. Впрочем, как рассказал заместитель главы администрации Асеньевского Сергей ПОПОВ, эта проблема на данный момент уже решена.

- С наступлением теплой погоды мы, как и все другие поселения, расконсервируем эту технику и в случае необходимости будем ее применять, - пояснил Сергей Николаевич.

Константин ЕРЕМЕНКО

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