Губернатор поблагодарил глав Боровских сельских поселений за организацию выборов

После завершения выборов Президента РФ и подведения их итогов в правительстве Калужской области решили отметить тех, кто наиболее успешно отличился в организации данного мероприятия.

Что касается Боровского района, то здесь неплохо сработали руководители местных сельских поселений, добившихся на своей территории высокой явки. Это не могло остаться незамеченным губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ.

В частности, за высокое организационно-техническое обеспечение выборов он направил благодарственные письма Ирине ЖИЛЬЦОВОЙ (СП Асеньевское), Георгию ГУРЬЯНОВУ (СП Ворсино) и Николаю ГАЛЕНКОВУ (СП Совьяки).

Эти грамоты были им торжественно вручены исполняющим обязанности главы администрации Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ на планерном совещании.

- Я думаю, что впереди у нас еще достаточное количество подобных избирательных циклов, где будет нужна полная мобилизация. Уверен, что каждый из вас приложит все усилия, чтобы район выглядел достойно, - обратился Николай Александрович к своим подчиненным перед их награждением.

Константин ЕРЕМЕНКО

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