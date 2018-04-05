05.04.2018

Губернатор поблагодарил глав Боровских сельских поселений за организацию выборов



После завершения выборов Президента РФ и подведения их итогов в правительстве Калужской области решили отметить тех, кто наиболее успешно отличился в организации данного мероприятия.

Что касается Боровского района, то здесь неплохо сработали руководители местных сельских поселений, добившихся на своей территории высокой явки. Это не могло остаться незамеченным губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ.

В частности, за высокое организационно-техническое обеспечение выборов он направил благодарственные письма Ирине ЖИЛЬЦОВОЙ (СП Асеньевское), Георгию ГУРЬЯНОВУ (СП Ворсино) и Николаю ГАЛЕНКОВУ (СП Совьяки).

Эти грамоты были им торжественно вручены исполняющим обязанности главы администрации Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ на планерном совещании.

- Я думаю, что впереди у нас еще достаточное количество подобных избирательных циклов, где будет нужна полная мобилизация. Уверен, что каждый из вас приложит все усилия, чтобы район выглядел достойно, - обратился Николай Александрович к своим подчиненным перед их награждением.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Итоги»

Балабановская Дума стала одной из лучших

В полном взаимодействии

Акцент на работу с людьми

Каким запомнился 2017- ый Обнинску и его жителям?

Социальные меры

Жить стало спокойнее
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
06
апреля
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление