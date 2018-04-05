Боровский список

Боровск тоже готовится включиться в работу по федеральному проекту «Создание комфортной городской среды». В 2108 году по ней планируют благоустроить несколько дворовых территорий, на которых будут заменены тротуары и установлены малые формы в виде лавочек и урн. Всего город планирует удовлетворить 17 заявок, поступивших ранее от населения.

На настоящий момент сформирован адресный перечень «счастливчиков», до которых работы по благоустройству доберутся уже в ближайшие месяцы. Среди них ул. Ленина, 16 и 20а, ул. П. Шувалова, 6, ул. Садовая, 6, ул. Мира, 57, 62, ул. Володарского, 7, 36, 40 и 59, ул. Н. Рябенко, 1-3 и 5, ул. Дзержинского, 27, ул. Калужская, 47, ул. Латышская, 7 и пл. Ленина, 9.

Глава администрации Михаил КЛИМОВ отметил активность граждан, которые проявили инициативу и собрали необходимые для участия в проекте документы.

- Радует, что боровчане серьезно отнеслись к программе по созданию комфортной городской среды во дворах и на общественных территориях. Этот интерес с каждым днем растет, о чем свидетельствует рост обращений жителей по данному вопросу в администрацию города, - заявил боровский градоначальник.

Порадовала чиновников и активность боровчан на минувшем в марте рейтинговом голосовании по определению общественной территории, которую также преобразят за федеральные средства в рамках госпроекта. Наибольшее количество голосов в этом вопросе было отдано за благоустройство Городища.

Администрация уже включилась в работу по созданию проекта этой территории, чтобы позже представить его на суд горожан, дабы те имели возможность внести свои предложения и корректировки.

Наблюдать за исполнением работ по федеральному проекту будет специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители общественности, депутаты Городской Думы, представители администрации города и активисты Общероссийского Народного Фронта.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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