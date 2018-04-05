В ожидании перемен

В СП Совьяки готовится подводить коммуникации к участкам многодетных.

Вопрос благоустройства территорий, которые выделенных семьям, имеющим трех и более детей, сегодня является одним из наиболее болезненных и сложных. Тем не менее, шаг за шагом, этот процесс все-таки продолжает двигаться вперед. Подтверждением тому стали недавно прошедшие работы по подведению электричества к участкам в деревне Красное.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Когда около двух лет назад в Красном начали предоставлять землю многодетным, многие весьма этому обрадовались - эта территория находится практически под боком у Боровска, к тому же поблизости есть широкая дорога, а также колорит здешним пейзажам придает старинный храм Архангела Михаила. Всего здесь было выделено более 200 участков от 10 до 25 соток. В общем, не место, а сказка, в отличие от более удаленного Сатина, где многодетным ранее имели возможность тоже получить землю.

Однако с тех пор мало что изменилось и в обоих населенных пунктах до сих пор вынуждены ждать обещанного благоустройства. Поэтому когда в поле деревни Красное недавно стали прокладывать электричество, у людей затеплилась надежда, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки и скоро тут появится не только свет, но и газ, и вода, и хорошие дороги. Как оказалось, повод для оптимизма действительно есть, но сильно радоваться все же не стоит, ведь данные работы лишь начало большого пути, который нужно пройти коммунальщикам, прежде чем люди смогут здесь нормально жить.

Причем, и Сатино, и Красное входят в сельское поселение Совьяки, поэтому народ идет жаловаться первым делом в местную администрацию, однако там едва ли могут как-то повлиять на ситуацию, поскольку в этом вопросе все зависит от более высоких инстанций.

Тем не менее, как рассказал заместитель главы администрации Боровского района по ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, сейчас первоочередной задачей является электрификация данных территорий.

- РЭС делают это в соответствии со своими планами. В Красном работа еще продлится, потому что там нужно переносить линию с поля. Что касается Сатина, то заявка на техусловия подписана, там поставят трансформаторную подстанцию и к концу этого года проведут электричество, - пояснил Алексей Евгеньевич.

С ВОДОЙ ПОКА ЯСНОСТИ НЕТ

А вот на другие коммуникации в ближайшее время многодетным лучше не рассчитывать. В частности, в этом году только готовится проект по подведению газа, после чего его необходимо будет включить в программу газификации области. Поэтому голубое топливо вряд ли появится тут раньше следующего года.

Однако главное, что волнует жителей - это наличие дорог, ведь без этого осуществлять какое-либо благоустройство и строительство жилья практически невозможно. Впрочем, по словам Алексея Степанова, кое-что в этом направлении уже сделано.

- В Красном есть проселочные дороги. Участки там разделены и проехать можно. В Сатине же одну часть мы уже отсыпали, а к другой доступа пока нет. Поэтому многие участки заросли кустарником. К тому же, насколько я знаю, некоторые из них были многодетными семьями перепроданы. Но в любом случае, отсыпка будет продолжена, - сказал Степанов.

А вот с водопроводом дела обстоят еще более сложно, поскольку, как отметил Алексей Евгеньевич, он изначально даже не подразумевался и люди должны были делать скважины.

- В Красное воду провести в принципе можно, но это очень проблематично. Так что сейчас первоочередными задачами является дать газ, свет и дороги. И только после этого можно подумать о воде, - признался Алексей Степанов.

Главы администрации района честно нам признался, что от жителей поступает немало критики по поводу темпов реализации этих планов. Причем жалобы зачастую отправляются сразу к губернатору или даже Президенту.

- Жители говорят, что им дали землю, а инфраструктура на ней отсутствует. Но если, скажем, взять Сатино, где мы в прошлом году сделали большую часть дорог, то там все равно не так много застроенных площадей. Такая же ситуация и в Красном - стоят лишь 5-7 домов. Хотя там через дорогу находится деревня и на участки, которые напротив нее, свет провести достаточно просто. Так что выходи и стройся, но люди этого не делают, - отметил Алексей Степанов.

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Но многодетных в этой ситуации тоже можно понять, поскольку начинать строительство, когда вопрос подведения всех коммуникаций окончательно не решен, достаточно рискованно. По словам заместителя главы администрации района по социальной политике Алексея ГЕРАСЬКИНА, это сложности были заложены изначально в связи с пробелами в законодательстве.

- Закон не определял требований по подводке коммуникаций. Следовательно, когда проектировщик делал проект, то он не предусмотрел этот момент. Он просто нарезал участки и все. В результате, если, например, сейчас вести газ, то он будет проходить по некоторым территориям, где нам скажут что газ им не нужен. Поэтому зесь необходимо общаться, убеждать и договариваться.

Что касается взаимодействия с местной администрацией, то по словам Алексея Васильевича, в этом плане никаких сложностей не возникает и в Совьяках всегда готовы оказать помощь в различных локальных вопросах.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Как рассказал нам глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, средства, что должны быть выделены на коммуникации, являются областными, поэтому сейчас нужно ждать, когда запустят соответствующую программу. В первую очередь, это касается дорог.

- Если у нас по газификации ситуация продвигается, и проект уже пошел на экспертизу, то по дорогами все сложнее. Их нужно сделать более 10 км и денег на это пока не хватает. Так что здесь необходима специальная областная программа, которая сейчас как раз готовится, - отметил Николай Константинович.

Поэтому назвать точные сроки того момента, когда все эти планы окажутся выполненными, нам так никто и не смог. Впрочем, нельзя не признать, что этот процесс все-таки движется, и отчаиваться многодетным все же не следует.

По словам Галенкова, соответствующая областная программа выйдет в лучшем случае через пару месяцев, после чего определенности появится гораздо больше. Пока же ему приходится убеждать людей запастись терпением.

- Обращений и жалоб поступает много, но, к сожалению, у нас таких средств просто нет, поэтому нужно немного подождать, когда все решится на областном уровне, - пояснил Николай Галенков.

Теперь самое главное, чтобы это ожидание для многодетных не растянулся на годы вперед, тем более если учесть, сколько времени они уже вынуждены находиться в режиме неопределенности.

Константин ЕРЕМЕНКО

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