Работа над ошибками

В Боровском районе вплотную занялись пожарной безопасностью социальных объектов.



Страшная трагедия в торговом центре Кемерова всколыхнула наше общество и заставила ответственных лиц задуматься: как обстоят дела с обеспечением пожарной безопасности в нашем районе. Особый акцент в обсуждении данного вопроса сделали на образовательных учреждениях, которым в наши дни приходится не только обучать тысячи детей, но и обеспечивать их безопасность во время пребывания в стенах школ и детсадов.

ПЛАН ИСПРАВЛЕНИЯ

Боровчане присоединились к скорбным акциям, проходившим по всей стране. Трогательные мероприятия состоялись и в Боровске, и Балабанове, собрав немало неравнодушных людей, которые едва сдерживали слезы. Теперь главное, что волнует всех нас - как сделать правильные выводы из этого ужас ногоЧП и не допустить его повторения. Этим вопросом задались органы власти на различных уровнях. И Боровский район не стал исключением.

В частности, депутаты Районного Собрания, среди которых три директора школ и заведующая детским садом, на днях заслушали заместителя главы администрации района по «социалке» Алексея ГЕРАСЬКИНА и узнали, что еще необходимо для обеспечения пожарной безопасности детей.

Так, по его словам, проверки в образовательных организациях в данном направлении происходят два раза в год - в начале учебного года и в конце. Причем Алексей Васильевич не отрицает, что ситуацию нельзя назвать идеальной, поэтому совместно с МЧС составлен трехлетний план по устранению нарушений, начавший реализовываться еще в прошлом году.

- У нас нет замечаний по системе управления эвакуацией и системе автоматической пожарной сигнализации. Замечания есть только по материалам, когда-то использовавшимся при ремонте на путях эвакуации, поскольку они горючие. Наш план предусматривает исправление этих замечаний, но общая сумма по нему превышает 20 млн рублей, - рассказал Алексей Гераськин.

Говоря простым языком, эти работы означают замену линолеума на плитку. А вот на инженерные системы, являющиеся еще одним важнейшим фактором в обеспечении пожарной безопасности, в нынешнем году денег особо нет. Выделено лишь 1,5 млн рублей на приведение в порядок электропроводки балабановской школы №1.

ТРЕНИРОВКА ВМЕСТО ДЕНЕГ

Что касается учений, то они проводятся два раза в год с участим МЧС, кроме того, раз в квартал школы осуществляют тренировочные мероприятия по эвакуации учеников самостоятельно. Причем, чтобы полностью освободить здание, практически у всех учреждений уходит не больше 150 секунд. Однако впечатление от таких показателей портит одно «но»:

- Это происходит, когда все готовы, когда все знают, что сегодня эвакуация и все выходы открыты. Но любой директор школы скажет, что самый страшный вариант - если сигнализация сработает во время перемены. Потому что непонятно, где дети и как их собирать. Мы ждем потепления, и отработаем этот вариант в какой-нибудь маленькой школе, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, - отметил Алексей Васильевич.

Другой проблемой является то, что по антитеррористическим требованиям эвакуационные выходы должны быть закрыты, а по противопожарным нормам - наоборот легко открываться. Вот в школах и выкручиваются из положения как могут: одни используют щеколды, другие - различные задвижки.

- Есть один хороший, но дорогой вариант: электромеханические замки с централизованным управлением - сработала сигнализация, вахтер нажал кнопк,у и все двери открылись. Цена - 300-400 тысяч рублей. Поэтому это не наш вариант, - заявил Алексей Васильевич.

Данная технология, помимо видеокамер, ограждений и т.д., - лишь один из элементов антитеррористической программы в школах, на которую в этом году район выделил всего 1,5 млн рублей, и этих денег хватит лишь на турникеты. Поэтому, за неимением должного объема финансирования, основные усилия по профилактике пожарной безопасности направят на тренировку персонала учебных заведений.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Некоторые депутаты боровского Районного Собрания оказались удивлены таким положением дел, поскольку, по их словам, при планировании нынешнего бюджета никто «не бил в колокола». В частности, с таким упреком выступил Владимир ЦВЕТКОВ и даже сошелся в словесных баталиях с директором боровской школы №2 Ниной МАКСИМОВОЙ. Та пыталась заверить Владимира Алексеевича, что все необходимые преобразования постепенно будут осуществляться, но не нашла понимания у своего коллеги по депутатскому цеху.

- Получается, что я сам уговариваю директора школы! - удивился Цветков.

Тем не менее, трагедия в Кемерово, похоже, все-таки заставит внести коррективы в намеченные статьи муниципальных расходов. Как отметил исполняющий обязанности главы Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, ограждение и видеонаблюдение, конечно, очень важны, но сегодня есть более актуальные моменты.

- Иногда за всем этим мы забываем о простых вещах, от которых напрямую зависит безопасность. Вместо того чтобы потратить средства на проводку, проложенную еще 50 лет назад, мы занимаемся по требованию надзорных органов и Министерства образования ограждением школы. Ну, оградили мы ее - что дальше? Кому от этого стало лучше? Мы получили только возмущение жителей, ходивших всю жизнь через эту территорию. Отчитались, поставили галочку и на этом умыли руки. А то, что школа осталась практически в том же состоянии, как была, как-то никто не вспоминает, - отметил Николай Александрович.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

В этой связи и.о. главы администрации района попросил подчиненных подумать над тем, как перераспределить затраты и найти возможность, условно говоря, заменить установку забора на ремонт электропроводки. При этом он напомнил, что не стоит забывать об отработке действий педагогического персонала и учащихся при пожаре.

- Здесь для нас самое главное - вместе с МЧС и другими службами сделать так, чтобы каждый на своем рабочем месте (и в школах, и в учреждениях культуры, и больницах) четко мог сказать, даже если его разбудить ночью: что делать при пожаре, куда бежать и т.д. Мы можем поставить кучу кнопок, но в нужное время они не сработают, и из-за человеческого фактора мы рискуем получить очередную трагедию. Поэтому нам нужно как можно больше заниматься тренировками эвакуации, - заявил Николай Александрович.

Особенно это важно для отдаленных населенных пунктов, где ждать огнеборцев приходится значительно дольше, нежели в городских поселениях, и уж там последствия возгорания точно напрямую зависят от слаженности действий коллектива.

Однако в сельских поселениях находятся школы третьей категории риска, а к ним не предъявляется слишком строгих требований безопасности, и, как рассказала «Неделе» заведующая отделом образования Боровского района Людмила СИЛАЕВА, там все вполне удовлетворительно. Зато у нас есть еще пять школ второй категории (первой нет вообще), подразумевающей, помимо системы оповещения, еще и систему контроля и управления доступом.

- Мы сейчас проводим инвентаризацию того, что у нас есть. Потому что где-то данная система имеется, а где-то нет. После того, как пройдет осмечивание, мы посмотрим, во что это обойдется, и затем выйдем для утверждения на Районное Собрание, - пояснила Людмила Сергеевна.

КОНТРОЛЬ ПО ХОДУ

При этом, говоря о безопасности материалов, используемых при ремонте в школах, не стоит забывать, что приобретают их только через систему торгов, как известно, всегда заточенных на понижение. То есть предпочтение отдается подрядчику, предлагающему самую низкую цену на свои услуги. И какие материалы он будет использовать в работе - большой вопрос. Впрочем, Людмила Силаева заверила нас, что в технических условиях договоров все это четко оговаривается. Тут самое главное, чтобы ради мелкой выгоды предприниматели не решились на мухлеж и не создали тем самым потенциальную угрозу детям. Но это уже зависит от контроля, ведь линолеум на путях эвакуации в боровских школах тоже появился не сам собой.

Однако данная проблема еще более актуальна в социальных учреждениях с пожилыми и недееспособными людьми, ведь они, в отличие от шустрых школьников, точно не в состоянии оперативно покинуть здание. Особенно если ночью на все отделение с тяжелобольными остаются дежурить две бабушки, вряд ли способные унести на носилках даже одного тяжелобольного человека. Именно так ситуация, например, обстоит в Ермолинской городской больниц,е и ее заведующий, депутат РС Николай ЕРУСЛАНОВ не стал этого скрывать.

- Мы думаем, как это поправить. Задумки у нас есть, - многозначительно отметил Николай Алексеевич.

Так что в ближайшее время чиновникам и руководителям учреждений предстоит поломать голову, как организовать систему противопожарных мер, чтобы она действительно была эффективной. Самое главное, чтобы все их действия не свелись к очередному формализму и галочкам для вышестоящего руководства, о которых говорил Николай Калиничев.

Константин ЕРЕМЕНКО

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