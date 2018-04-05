Николай Калиничев: «Надо уметь слышать людей и искать компромисс»

На минувшей неделе в Калужской области произошел ряд кадровых перестановок, в результате которых временно исполняющим обязанности главы администрации Боровского района был назначен экс-заместитель губернатора Калужской области Николай КАЛИНИЧЕВ.

Несмотря на то что данный руководитель имеет за плечами большой опыт руководящей работы, для боровчан он - темная лошадка. А потому «Неделя» решила встретиться с Николаем Александровичем, чтобы поговорить на темы, которые помогут понять его отношение к проблемам Боровского района и составить первое впечатление о новом руководителе.

«ЖИВАЯ» РАБОТА

- Николай Александрович, до работы в Боровске вы успели пройти хорошую школу управленца. Расскажите, как все начиналось.

- Если говорить о государственной и муниципальной службе, то началась она в 2003 году, когда Руслан Владимирович СМОЛЕНСКИЙ, будучи руководителем Комитета по делам молодежи, пригласил меня на работу. Позже комитет присоединили к Министерству образования, культуры и спорта, работа продолжилась там. А спустя некоторое время мне было предложено поработать в Мещовском районе. Я согласился, поскольку работа «на земле», на мой взгляд, более интересна, чем рутинная в министерстве. Таким образом, зимой 2006 года я оказался в селе Серпейск. Депутаты утвердили меня на должность главы администрации, в которой я отработал два года, и далее перешел на работу заместителем главы администрации района.

- Это был первый опыт работы в органах местного самоуправления. Сколько вам лет было на тот момент?

- 28 лет.

- Достаточно молодой возраст для такой должности. Как вы приняли решение о смене места работы. Ведь одно дело - быть среди молодежи, решать задачи узкой категории, и совсем другое - взять на себя ответственность за население целого поселения, с его коммунальными и социальными проблемами.

- Мне всегда были интересны новые знания, впечатления и опыт. Считаю, что ожидания оправдались. Те годы, которые я прожил в Мещовском районе, оказались очень полезны. Было много крупных проектов, которые мы осуществляли совместно с главой администрации района. К примеру, была отремонтирована дорога от села до райцентра, время в пути по которой, в силу ее прежнего состояния, занимало минут сорок, а то и час. После строительства добраться до места назначения уже можно стало в четыре раза быстрее! В 2007 году провели в Серпейск газ, а также построили школу в селе Кудринском.

Было интересно работать, понимая, для кого конкретно ты это делаешь. Приятно общаться с людьми. Я вообще придерживаюсь принципа, что всегда надо опираться на мнение общественности, надо уметь слышать людей. И где бы я ни работал, мы всегда находили общий язык и те приемлемые решения, которые отвечали интересам жителей.

- Сельское поселение стало для вас отправной точкой на пути чиновника. Далее были более масштабные администрации.

- Термин «чиновник» и любая муниципальная работа у меня не очень вяжутся. В привычном понимании -это человек, который прочно сидит в своем кресле, перебирает бумажки и утверждает или не утверждает какие-то решения...

- Вас обижает этот термин?

- Нет, просто, на мой взгляд, данное слово слишком шаблонное. Вся муниципальная работа, во всяком случае, та, которую приходилось мне выполнять, построена на общении с жителями, депутатами, решении вопросов актуальных для граждан. Это живая работа, и тех, кто находится на муниципальной службе, чиновниками назвать сложно. Скорее, это люди, в руках которых находятся так называемые «точки роста», что накладывает на нас особую ответственность.

- И все же, что касается карьеры: сначала вы перешли на работу в администрацию Мещовского района, потом в Козельск. Какой опыт приобрели там?

- Совпало так, что незадолго до этого Козельску было присвоено звание «Город воинской славы». В связи с этим были запланированы масштабные работы по реконструкции этого старого, красивого города, и мне посчастливилось поучаствовать в данном проекте. Предстояло за короткий летний период переложить подземные коммуникации, отремонтировать дома, благоустроить парки, скверы и построить площадь для установки стелы «Город воинской славы». Работы было много, и она шла практически круглосуточно. К счастью, все удалось реализовать на достойном уровне, и сейчас приятно сознавать, что мое посильное участие в этом тоже есть.

- Далее вам пришлось сделать новый шаг в карьере и перейти на работу в команду губернатора Калужской области, где вы возглавили социальный блок.

- Между этим были еще шесть лет, во время которых я работал главой администрации Бабынинского района. Последние два года из них руководил Советом муниципальных образований Калужской области. Это общественный орган, который помогает решать проблемы муниципалитетов региона, вынося их на более высокие уровни. В феврале 2017 года Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ предложил мне перейти на должность заместителя губернатора.

- Почему-то социальный блок работы всегда воспринимается как самый легкий. Но в действительности он включает в себя очень много аспектов нашей жизни. И все же работа «социального» министра чем-то отличается от работы «социального» зама главы администрации района?

- Пожалуй, масштабом и полномочиями. Ведь на уровне региона в социальный блок входят министерства труда и социальной защиты населения, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма и, помимо этого, система органов ЗАГС, архивы, Управление охраны памятников - практически все те направления, от которых зависят жизнь и благополучие каждого жителя нашего региона.

Все это необходимо координировать и контролировать. Тем более что порой для решения проблемы требуется участие сразу нескольких министерств.

ЗА ИНТЕРЕС

- Поскольку у вас за плечами опыт работы в региональном правительстве, вы прекрасно понимаете те трудности, с которыми сейчас сталкивается Боровский район в части образования и здравоохранения. Основная наша беда - дефицит кадров, поскольку самый северный район региона граничит с Московской областью, предлагающей гораздо больший заработок. В чем вы видите решение этого давнего и трудного вопроса?

- Нет единственно верного решения. Здесь есть комплекс вопросов, каждый из которых необходимо решить. Понятно, что материальная составляющая у большинства из нас превалирует, и если зарплата в наших школах будет в два раза меньше, чем в Наро-Фоминском районе, то никого мы здесь не удержим. Но, помимо этого, есть и другие факторы, которые влияют на решение остаться трудиться в Боровском районе. Их много, например, время, которое необходимо затратить на дорогу до работы. В итоге это влияет на то, сколько свободного времени человек сможет потратить на общение со своими близкими. Для кого-то это важнее, нежели заработать больше. Но это подталкивает нас к тому, чтобы создавать внутри района такие условия, которые будут привлекательны, если не в зарплате, то в других аспектах нашей жизни.

Хотя, если говорить о зарплате, она в последнее время растет. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но к нам едут работать специалисты из других регионов. А это прямое свидетельство того, что у нас неплохие зарплаты.

- Люди всегда работают за интерес. И если он не выражается в хорошей зарплате, то должен компенсироваться иными вариантами. Таким «интересом», на мой взгляд, является служебное жилье. Но далеко не каждый муниципалитет может позволить себе выделить несколько квартир под работников социальной сферы. Может, пришло время заняться созданием таких фондов на уровне районов и региона, вести переговоры с застройщиками?

- Служебное жилье может стать одним из выходов в этой ситуации. Знаю, что в Боровском районе в этом направлении предпринимаются шаги. Но надо понимать, что все зависит от бюджетной обеспеченности: можем ли мы себе позволить приобрести для этой цели жилье?

Что касается застройщиков, то, учитывая узкие рамки полномочий муниципалитетов, таких как выделение земельного участка, подведение коммуникаций, мы не можем на многое рассчитывать. Вы же понимаете, что это коммерческие проекты, и у предпринимателей тоже есть свои интересы.

В любом случае, эту работу необходимо при любой возможности поддерживать. Но скажу сразу, что я не сторонник приватизации служебного жилья, поскольку это очень сильно ослабляет возможности муниципалитетов. Просто потом им нечего будет предложить другим специалистам.

К тому же, это в нашей стране граждане стремятся иметь жилье в собственности, но весь западный мир живет в арендованных домах и квартирах, и всех все устраивает. Поэтому, думаю, что в перспективе наши граждане тоже переоценят свое отношение к вопросу собственности.

ПУТЕМ КОМПРОМИССА

- Николай Александрович, вы уже успели встретиться с главами боровских муниципалитетов, а потому, вероятно, имеете представление о главных проблемах каждого поселения. В частности, единит их всех, мягко говоря, не очень хорошее взаимодействие администраций с ГП «Калугаоблводоканал». Есть ли у вас представление, как, наконец, наладить эту работу?

- В этом плане уже есть ряд договоренностей, которые ранее были достигнуты моими предшественниками - Геннадием Станиславовичем НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ и Ильей Борисовичем ВЕСЕЛОВЫМ. В частности, по строительству очистных сооружений.

Что касается местных проблемных вопросов, то для их решения мы здесь и находимся - и я на своем месте, и главы администраций. Ведь нельзя требовать от ГП «Калугаоблводоканал», чтобы идеально работали коммуникации, которые построены десятилетия назад и за эти годы практически не реконструировались. Эти проблемы невозможно устранить за год или два, нужна долгая работа, и она идет.

Например, программа «Чистая вода». Наш регион - один из немногих, где по ней удается решить трудности конкретных поселений. Так что в отношении глобальных вопросов решения есть, а остальное будем решать шаг за шагом, искать компромисс.

- А вы, в силу своего характера, часто идете на компромисс?

- Все зависит от ситуации. Но если есть два мнения, то не может быть правды тотлько на одной стороне. Надо искать золотую середину. Вообще, считаю, что правильное решение - это то, которое максимально защищает интересы наших граждан. Для них мы и работаем.

- В последнее время население стало весьма активным. Как вы относитесь к инициативности граждан?

- Я всегда стараюсь по максимуму взаимодействовать, сотрудничать и прислушиваться к любому мнению. Иногда людям необходимо объяснять, как действовать. Например, для того, чтобы устранить яму на дороге, вовсе не обязательно писать письма в высшие инстанции, достаточно прийти в местную администрацию. При этом мое требование к руководителям муниципалитетов - максимально конструктивное и внимательное отношение к просьбам жителей. В общем, я за сотрудничество и считаю, что органы представительной и исполнительной власти должны строить свою работу только на этом взаимодействии.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

- Районное Собрание объявило конкурс на должность главы администрации Боровского района. Поскольку в настоящее время вы являетесь временно исполняющим эти обязанности, то очевидно, что на конкурс документы подадите. При этом вам предстоит рассказать о своем видении развития нашего района. У вас уже имеется общее представление, или об этом рано говорить?

- Основные направления, безусловно, можно озвучить и сейчас. Боровский район - та жемчужина на территории Калужской области, которая требует особого отношения. У него богатейшие историческое прошлое и духовная энергетика; отличные экономические показатели, достигнутые за последние пятнадцать лет; широкие возможности для развития туризма, причем в каждом из поселений. Я бы не стал выделять какие-то направления особо, поскольку успех возможен только при условии комплексного подхода. Поэтому считаю, что основная задача руководства района заключается в динамичном развитии всех этих направлений, что в итоге скажется на экономической привлекательности для инвесторов и на благополучии каждого боровчанина.

- Я читала ваше предыдущее интервью, и в нем вы сказали, что для успешной работы нужна успешная команда. Означает ли это, что с вашим приходом возможны очередные кадровые перестановки в администрации района?

- С позиции моей прежней должности зам. губернатора, а также за неделю в моей новой должности я увидел сильную команду, созданную прежними руководителями, которая способна решать те задачи, которые стоят перед районом. Совместная работа покажет, какой вклад каждый из членов команды может внести и насколько он продуктивен, но пока у меня нет планов проводить какие-либо рокировки.

О ЛИЧНОМ

- Вы уже успели переехать в Боровский район или еще ездите на работу из Калуги?

- Я уже перебрался, но моя семья пока нет. У меня трое детей: старшей дочери Маше тринадцать лет, сыну Александру - девять, младшей Ульяне - всего четыре. Супруга по образованию экономист, но пока занимается детьми. Учитывая, что у нас двое школьников, решили под конец учебного года не дергать детей. Позже они приедут сюда.

- Вам придется куда-то определять «старших», уже присмотрели, в какую школу они пойдут?

- Пока у меня не было возможности посетить боровские школы, но в скором времени обязательно это сделаю в рабочих целях. Так что решение принимать еще рано.

- В силу своей работы у вас, вероятно, мало свободного времени. И все же, как вы проводите выходные?

- С семьей. Чаще всего время уходит на домашние дела, но стараюсь делать их вместе с родными. Поскольку мы живем в своем доме, то дети помогают в работах по хозяйству, например, в уходе за приусадебным участком. Когда выпадает возможность - ездим в путешествия. Я люблю показывать своим детям интересные места, благо, в нашей стране их достаточно.

- Тогда вам обязательно найдется, что показать им в Боровском районе!- Безусловно!

Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Биографическая справка

Николай Александрович КАЛИНИЧЕВ

Родился 21 августа 1978 в г. Калуге. Образование высшее, в 2000 году окончил Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского по специальности «учитель биологии и химии» с дополнительной специальностью химия.

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2003 году в комитете по делам молодежи при Правительстве Калужской области, специалистом 1 категории. С 2004 по 2006 годы работал в Министерстве образования, культуры и спорта Калужской области на должностях специалиста 1 категории, ведущего, а затем главного специалиста.

С 2006 по 2008 годы возглавлял администрацию сельского поселения «Село Серпейск». Далее до 2010 года работал в должности заместителя главы администрации муниципального района «Мещовский район» по муниципальному хозяйству, откуда перешел на работу в ГП «Город Козельск» в качестве главы администрации города.

С 2010 по 2011 годы работал главой администрации городского поселения «Город Козельск», а с 2011 по 2017 год - главой администрации муниципального района «Бабынинский район».

С 2017 по 2018 годы являлся заместителем Губернатора Калужской области.

Женат, трое детей.

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