12.04.2018

В районе поработают с «владельцами» борщевика



На улице окончательно установилась плюсовая температура, а это значит, что совсем скоро можно ожидать теплой летней погоды. И вместе с этим придет привычное явление в виде вездесущего борщевика, поэтому заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ предложил чиновникам в поселениях уже сейчас озаботиться этой проблемой и принять соответствующие меры.

По его словам, надо не дожидаться, когда растение начнет активно повсюду расти, чтобы затем начать его выкашивать, а сразу заказать у Россельхозцентра химическую услугу по обработке территорий.

Как признался Алексей Евгеньевич, жалоб на борщевик в нашем районе очень много, поэтому он попросил глав администраций прислушаться к его рекомендации. Это предложение поддержал и исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, рекомендовав провести работу с владельцами заросших борщевиком участков, от которых он распространяется на другие территории. В частности, на таких нерадивых собственников посетовал глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

- Мы свою территорию обрабатываем, а они - нет. А если останется хоть один борщевик, то все бесполезно, - признался Георгий Иванович.

Николай Калиничев согласился с тем, что с подобными ситуациями нужно обязательно что-то делать, тем более что, по его словам, семена борщевика способны прорастать через 5-7 лет после того, как попали в землю.

- Он может вырасти на первый год, а может - через 7 лет, поэтому эта проблема глобальная. Так что нужно землю обрабатывать, а в отношении собственников, у которых растет борщевик, усилить надзор. Я думаю, что и прокуратура может подключиться, потому что это растение опасно для здоровья и жизни, - отметил Николай Александрович.

Тем не менее, бороться с борщевиком приходится всеми способами, включая перепахивание и обработку химикатами. Так, в нынешнем году большой шаг в этом плане должны сделать в СП Ворсино. Как рассказал Георгий Гурьянов, на весну и осень запланировано обработать по 4 гектара земли.

- Окончательно победить борщевик будет сложно, поскольку для этого нужно охватить 100 процентов территории, включая частные земельные участки. Но мы довели до собственников информацию о необходимости тоже провести эту работу, - отметил Георгий Гурьянов.

Как признался Георгий Иванович, в его поселении хватает проблемных наделов, с владельцами которых приходится вести беседы и убеждать их принять хоть какие-то меры для борьбы этим растением. Впрочем, возможно, в этом году все-таки удастся если не окончательно победить борщевик, то хотя бы нанести по его распространению решительный удар.

Константин ЕРЕМЕНКО

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