От производства до прилавка

В Заксобрании обсудили контроль качества продуктов питания.

В Законодательном Собрании Калужской области под председательством Елены ЛОШАКОВОЙ состоялось расширенное заседание комитета агропромышленного комплекса по теме «Критерии проверок и способы оценки натуральности продуктов».

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя регионального парламента Александр ЕФРЕМОВ, депутаты Владимир ЧИГИЩЕВ и Насрула ОМАРАСХАБОВ, представители профильных ведомств.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ

Елена Лошакова напомнила участникам заседания, что Председателем Правительства РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ была поставлена задача по выявлению фальсифицированных продуктов питания, в том числе среди молочных. И недавно в Калужской области была проведена масштабная проверка состава и качества производимых товаров, которые регулярно попадают на столы жителей региона.

Как сообщила председатель комитета по АПК, в отношении продуктов животноводства планируется внедрение системы ветеринарной электронной сертификации «Меркурий», цель которой - проследить весь путь производимого товара, от изготовления до прилавков магазинов. Однако, по словам Елены Лошаковой, несмотря на проводимую работу, по-прежнему остается немало вопросов к качеству продуктов питания.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ?

Александр Ефремов указал на проблему ввоза фальсифицированной молочной продукции из-за границы и использования немолочного животного жира при производстве таких продуктов.

По информации Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, в 2017 году было проверено 219 субъектов, осуществляющих реализацию молока и молочной продукции. Это предприятия оптово-розничной торговли, лечебно-профилактические учреждения, детские и подростковые учреждения, а также 21 молокоперерабатывающее предприятие Калужской области. Было отобрано 2650 проб молока и молочной продукции. 172 пробы не соответствовали норме по микробиологическим показателям. 62 образца из 414 не соответствовали норме по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации - 19 образцов.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности. Также проводились проверки калужских предприятий и торговых площадок.

Отмечалось, что наибольшее количество фальсифицированных молочных продуктов было обнаружено на полках крупных сетевых магазинов. Однако немало некачественных продуктов выявлено и в государственных социальных учреждениях региона, вынужденных покупать товар у поставщиков, предложивших наименьшую цену.

В РАМКИ ЗАКОНА

В рамках обсуждения поднимались вопросы организации контроля над принимаемой продукцией в государственных социальных учреждениях, мониторинга ситуации различными надзорными ведомствами и применения штрафных санкций в отношении недобросовестных поставщиков.

Кроме того, были озвучены предложения по введению в законодательство понятия «фальсификация», повышенных оборотных штрафов на производителей и продавцов некачественной продукции, а также уголовной ответственности за недостоверные данные на упаковке продуктов.

Участники заседания пришли к выводу, что все разрабатываемые меры должны быть направлены на то, чтобы сделать производство и реализацию фальсифицированной продукции максимально невыгодными.

Что касается деятельности надзорных органов, то, по мнению членов комитета по АПК, эта работа должна быть скоординирована. В этой связи было предложено рассмотреть возможность заключения на региональном уровне межведомственного соглашения об обмене информацией и координации деятельности, направленной на исключение попадания на прилавки магазинов недоброкачественных продуктов.

Кроме этого, профильным министерствам и ведомствам было рекомендовано подготовить предложения по внесению изменений в региональное и федеральное законодательство для исключения производства и реализации фальсифицированной продукции.

Иван СМИРНОВ

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