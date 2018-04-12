Успеть до Победы

Поселения Боровского района начали активно готовиться к майским праздникам, в том числе ко Дню Победы, до которого осталось чуть меньше месяца. Так, администрация Боровска уже объявила о проведении 9 мая акции «Бессмертный полк», принять участие в которой может любой житель. Здесь даже готовы оказать помощь в изготовлении транспаранта. Для этого необходимо принести фотографию своего солдата в районную библиотеку по адресу: г. Боровск, пл. Ленина, д. 2, тел. 4 39 84 (e-mail: cb.borovsk@yandex.ru).

В работу по подготовке к праздничным мероприятиям, как всегда, активно включилось и Ермолинское "Объединение ветеранов спецназа"РУСЬ", которое стало инициатором победного автопробега, ставшего для Боровского района символичной «визитной карточкой».

В этом году организаторы собираются проехать прошлогодним маршрутом - до мест воинских захоронений, расположенных на территории Боровского района. Те, кто пожелает примкнуть к праздничной колонне на собственном автомобиле, должны обязательно зарегистрироваться, поскольку данные о количестве участвующих в акции машин передаются заранее в ОМВД по Боровскому району.

Подробную информацию о маршруте и особенностях предстоящего мероприятия можно узнать у координатора автопробега - Андрея СЕМЕНОВА (+7-999-735-83-01).

Сбор участников автопробега состоится 8 МАЯ в 8.00. в г.Ермолино у магазина "МАГНИТ".

А вот администрации Балабанова, помимо организации праздничных мероприятий на майские праздники, предстоит выполнить работы по ремонту главного места проведения торжеств - сквера Победы. Здесь за минувшую зиму успела отвалиться плитка возле Вечного огня, которую до 9 Мая подрядной организации дали указание восстановить. Кроме того, к этому времени отремонтируют малую форму «Я люблю Балабаново», на которой уже больше месяца нет двух первых букв, а также закрепят ее основательно.

Анна КНЯЗЕВА

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