«Народная тропа» к Ленину все же зарастет

В рамках планирования работ по благоустройству администрация Балабанова решила радикально преобразить заросшую территорию вокруг памятника Ленину. Постамент, на котором стоит скульптура, обновят, самого Ильича отмоют от зеленого налета, а у его подножия заменят плитку.

Перемены коснутся также озеленения территории. На смену четырем старым елям решили посадить сосны. Причем решение это приняли без подсказки ландшафтного дизайнера, к услугам которого хотели прибегнуть еще на прошлой неделе.

Кроме того, в ходе комиссионного обследования было решено ликвидировать тротуар, проходящий по задам памятника. В настоящее время он пришел в негодность и местами провалился. Старый асфальт решили снять и вместо невостребованной «народной тропы» разбить газон.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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