12.04.2018

Мусорная культура



В любом муниципалитете есть такие проблемы, которые кочуют из сезона в сезон, из года в год. Одна из них - организация сбора бытовых отходов жителей многоквартирных домов и частного сектора. Сегодня Балабаново переживает не лучшие времена, если говорить об утилизации ТБО, и с этим надо что-то делать.

Оказывается, сейчас можно не только платить за мусор, но еще и зарабатывать на нем. Но для того чтобы сломать привычное понимание этого мусорного процесса, требуется самое сложное - воспитать внутри себя культуру отношения к ТБО. Ведь с самого детства мы привыкли (и приучили к этому детей) все остатки продуктов питания, бутовой мусор и прочий хлам сваливать в одно помойное ведро, чтобы потом вывалить его содержимое в один уличный контейнер.

Между тем, жители многих стран Европы давно не позволяют себе такой мешанины.  Для них сортировка бытовых отходов - обычное дело, как для нас, скажем, хранение в разных местах зубной щетки и туалетного ершика. Конечно, к такому разделению мусора европейцы шли годами, но в результате дошли до культурного отношения  не только к коммунальной проблеме, но и экологической.

Хотя, что нам европейцы, если есть куда более патриотичный пример - «Белорусский квартал». Лично для меня стало открытием, что на территории этого балабановского микрорайона на гагаринском поле управляющая компания организовала сортировку бытового мусора. Сделала она это, конечно, не сама, а при участии частной компании из Обнинска, которая совершенно бесплатно установила контейнеры для сбора бумаги, стекла и пластика. Она же занимается вывозом содержимого, но не даром, а платит УК за каждый килограмм ТБО деньги. Суммы, говорят, небольшие, но дворник, которому отдают их за то, чтобы он «подчищал» еще встречающиеся огрехи сортировки, вполне доволен.

Стоит ли говорить, что в администрации города мечтают, чтобы данный пример оказался заразительным, и жители других кварталов города захотели примерить его на себя? Однако пока на очереди к переосмыслению привычки валить все в одно ведро вместо трех микрорайон «Балабаново-сити».

 Но в белом доме намерены распространять эту идею по всему городу, а потому поиски «пионеров» продолжаются. Возможно, завтра такие разноплановые баки появятся и на вашей площадке для сбора ТБО. Так что тренировать привычку можно уже начинать, чтобы потом не оказаться в неловком положении со своим перемешанным пакетом, когда соседи гордо продемонстрируют знание ситуации.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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