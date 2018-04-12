Депутатам напомнили о дорожном контроле

10 апреля депутат Заксобрания Михаил ДМИТРИКОВ провел заседание рабочей группы по контролю над содержанием автомобильных дорог, в котором приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр ЕФРЕМОВ, депутат Сергей ФАДЕЕВ, представители профильного министерства, а также Общественной палаты. В режиме видео-конференц-связи к работе подключились все муниципальные районы области.

Участники совещания подвели итоги прошедшей зимы, а также наметили первоочередные задачи на весенне-летний период дорожных работ. Заместитель начальника ГКУ «Калугадорзаказчик» Константин Булычев отметил, что на сегодняшний день учреждение имеет в оперативном управлении 4463 км автомобильных дорог межмуниципального значения. 52 процента из них находятся в нормативном состоянии. По 2450 км осуществляется перевозка школьников. 4 апреля закончился зимний период содержания, и подрядчики перешли на летние виды работ. Всю зиму «Калугадорзаказчик» с депутатским корпусом активно контролировали ситуацию на местах. В каждом районе был налажен контакт с соответствующей рабочей группой.

Обращаясь к депутатам муниципалитетов, Александр Ефремов призвал их обратить особое внимание на те дороги, которые реконструировались в 2017 году.

- Нужно посмотреть, не сошел ли со снегом и асфальт. Обратите свое внимание и на те участки, где делался ямочный ремонт. Депутаты должны сделать это первыми - до того, как на возникшие проблемы начнут жаловаться жители, - отметил он.

Задачи на весенний период для депутатского корпуса сформулировал Михаил Дмитриков. В качестве приоритетов он выделил ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки и уборку обочин. Он призвал коллег на местах в течение недели собрать информацию, которая объективно отражала бы состояние дорог по окончании зимнего период. Этот свод отчетов будет направлен подрядчикам для устранения всех выявленных недостатков.

Кроме того, он сообщил, что в Законодательном Собрании разработан буклет с правилами приема отремонтированных дорог, всеми соответствующими СНИПами и ГОСТами. Его получат все депутаты на местах. Буклет поможет им более компетентно контактировать с подрядчиками по вопросам ремонта и содержания дорог. Работает по вопросам контроля качества ремонта и содержания дорог и горячая линия: 8-800-3333-160.

Андрей СМИРНОВ

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