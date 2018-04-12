Жители Балабанова жалуются на перегрев

Отопительный сезон постепенно подходит к своему завершению, и чем жарче становится за окном, тем больше у людей появляется замечаний по поводу слишком высокой температуры в жилищах. На этой неделе такой сигнал поступил из балабановского городка.

Весьма жаркими в прямом смысле этого слова выдались последние дни для жителей дома 92 по улице Дзержинского. Мало того, что на улице стояла прекрасная теплая погода, так еще и в квартире была нешуточная жара. Один из местных жителей даже выложил в социальную сеть фотографию своего термометра, на котором было зафиксировано больше 27 градусов. При том, что нормой считается температура от 20 до 24 градусов.

- Топят так, что детям дышать нечем, так и угореть ночью можно, - пояснил мужчина в комментарии к своему посту.

Как отметил руководитель местной управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, когда несколько дней назад на улице было чуть ли не 19 градусов, то подобные жалобы до него также доходили, однако отключить дом от отопления он может только с согласия всех жителей.

- Я закрою отопление по решению собственников в две секунды, но для этого они должны принести мне подписанную бумагу, - пояснил Руслан Викторович.

При этом он допустил, что истопники из КЭСК в последние отопительные дни могли действительно усилить свою работу и допустить перетопы, но поскольку массовых жалоб пока все-таки нет, то он не склонен делать такие выводы.

Однако заместитель главы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ не согласен с тем, что жару в квартирах могут нагонять намеренно, чтобы побольше израсходовать ресурсов, за которые затем можно выставить людям счет.

- Это глупость. КЭСК - это частная организация, поэтому она считает свои деньги и платит за все эти ресурсы, - пояснил Михаил Александрович.

А вот управляющая компания, по его словам, может повлиять на распределение температуры по дому.

- Внутри дома есть регулировка. Это задача управляющей компании - где-то перераспределить, где-то прижать. Если же КЭСК действительно дает много тепла, то управляющая компания может сама туда обратиться, тем более что на тепловом узле все фиксируется, и это можно проверить, - отметил Михаил Иванов.

А жителям, считающим, что в их квартире перетоп, он советует написать своим коммунальщикам заявление, на основе которого на место должна выйти комиссия и снять показания температуры на тепловом узле и непосредственно в квартире заявителя.

Константин ЕРЕМЕНКО

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