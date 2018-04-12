Боровские финансисты дали квартальный отчет

Несмотря на то что этот год только начался, районные власти уже начали подводить первые итоги прошедшим трем месяцам. Так, свой отчет о консолидированном бюджете за первый квартал представила начальник финансового отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА.



На данный месяц общий бюджет всех муниципалитетов района исполнен на сумму 583 миллиона 636 тысяч рублей, что на 62 миллиона выше уровня прошлого года. Что касается доходной части, то налоговые поступления составили 221 миллион, а неналоговые - 39 миллионов рублей, а также 323 миллиона поступило в район из бюджетов других уровней.

- Рассматривая исполнение доходной части бюджета в разрезе муниципальных образований, стоит отметить, что доля района в общем объеме составляет 76%, городских поселений - 14 и доля сельских поселений - 10%, - отметила Анна Владимировна.

Особое значение для бюджета имеет также поступление плановых доходов. Причем, как подчеркнула Горячева, самое максимальное влияние на это оказывают плательщики, расположенные на территории балабановского и ворсинского муниципалитетов.

Районная казна сегодня в большей степени зависит именно от налогов, и, рассматривая динамику аналогичных периодов за прошлые два года, Анна Горячева отметила, что пока наблюдается некоторый спад по отчислению налогов в городские поселения района.

- Это объясняется снижением поступлений от НДФЛ на 23 процента к уровню прошлого года по предприятиям, расположенным в городе Балабаново, и в 3,9 раза по организациям, которые находятся в Ермолино, - рассказала Горячева.

Причем основное снижение здесь наблюдается по трем крупным боровским компаниям - «Инвест Альянс», «Итера», КМДК «Союз-Центр». В целом же рост налоговых доходов за этот период составил 137,8%.

Что касается расходов, то за первый квартал нынешнего года они исполнены на сумму 432,6 миллиона рублей. Наибольший удельный вес составляют траты по образованию (34%), социальной политике (22,5%), а также по жилищно-коммунальному хозяйству (9,2%).

Таким образом, 45% расходов ушло на заработные платы, 14% потрачено на содержание имущества муниципальных зданий, 7,7% - на коммунальные услуги и 18,7% затрат района занимают пособия и пенсии.

- За первый квартал 2018 года расходы произведены по самым значимым направлениям. Это объясняется тем, что в январе мы полмесяца не работали и в первую очередь гасили ту кредиторскую заложенность, которая сложилась по состоянию на первое января - в совокупности мы заплатили 29 миллионов, - резюмировала Анна Владимировна.

Константин ЕРЕМЕНКО

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