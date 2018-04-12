На всякий случай

В Боровском районе заранее вооружаются против чумы.

В районной администрации прошло заседание противоэпизоотической комиссии, направленной на то, чтобы не допустить среди поголовий местного скота возникновения очагов заражения такими болезнями, как африканская чума свиней, птичий грипп и бешенство животных. Сделать это возможно только общими усилиями ветеринаров, представителей власти и самих жителей.

НА КОНТРОЛЕ

На заседании комиссии присутствовали руководители всех местных сельских поселений, представители боровской ветстанции, а также районные чиновники. Как отметила главный ветеринарный врач Анастасия ЛОКТИНА, подобные мероприятия традиционно проводятся именно в это время года, что связано с перелетом диких птиц, которые могут заразить животных на домашних подворьях.

- Весной мы держим ситуацию на особом контроле и просим глав администраций проводить сходы и доводить информацию до граждан, - пояснила Анастасия Евгеньевна.

Основное, что должны знать люди, - это правила содержания животных, которые необходимы для безопасной перевозки птиц и свиней, а также требования к кормам.

В НАДЕЖДЕ НА АКТИВНОСТЬ

Вооружившись предоставленными ветеринарами советами и памятками для граждан, чиновники уже начали проводить активную работу.

В частности, как нам рассказал заместитель главы администрации СП Асеньевское Сергей ПОПОВ, в поселении незамедлительно приступили к организации сходов, на которых до фермеров и владельцев частных подворий доводятся правила содержания животных. А уже в ближайшую неделю собрания должны состояться еще в 3-4 населенных пунктах.

- Мы постараемся собрать максимальное количество населения и еще раз разобрать с ними эти моменты. Тем более что в хозяйстве все постоянно меняется - сегодня там поголовье составляет 10 голов, а завтра 30. Поэтому нужно постоянно быть в курсе, - отметил Сергей Николаевич.

В связи с этим очень важна поддержка старост деревень, поскольку одна из основных их функций как раз заключается в помощи администрации в плане налаживания контакта с жителями. Однако, как честно признался Сергей Николаевич, местные активисты пока лишь учатся взаимодействовать с населением на своем уровне.

- К сожалению, мы своим небольшим штатом не можем разом охватить всех. Поэтому, наверное, должен пройти какой-то период времени, чтобы активная часть людей тоже начала подключаться к работе, - отметил Попов.

НАЧИСТОТУ

Особенно внимательны к вопросу профилактики опасных болезней животных на территории СП Кривское, где есть крупные животноводческие хозяйства. Впрочем, как рассказал глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, контакт с фермерами здесь налажен вполне неплохо.

Что касается сокрытия данных о численности поголовья, то, как подчеркнул Алексей Витальевич, для его поселения эта проблема не актуальна, и здесь все привыкли выкладывать начистоту.

- У нас такие случаи единичны, поскольку все понимают, что если произойдет вспышка птичьего гриппа, то пострадают все животные. Поэтому нужно действовать сообща, - пояснил Алексей Максименко.

Тем не менее, о дополнительных мерах предосторожности местные чиновники все равно стараются не забывать.

- Когда люди к нам приезжают за какой-нибудь справкой, мы все равно повторно переспрашиваем и уточняем информацию. Так что эта работа у нас ведется без остановки и круглогодично, - заявил Максименко.

ПО ПОДВОРЬЯМ

Что касается СП Ворсино, то здесь крупных животноводческих ферм не имеется, так что, по словам главы администрации этого поселения Георгия ГУРЬЯНОВА, взаимодействовать его подчиненным в основном приходится с владельцами небольших хозяйств. - Но мы все равно стараемся доводить до людей необходимую информацию при личном общении и размещая ее на нашем сайте. Поэтому проблем с частными подворьями у нас пока нет, - заявил Георгий Иванович. А вот в СП Совьяки сходы уже провели и довели до людей все необходимые сведения. Впрочем, как отметил глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ, иногда таких встреч все равно бывает недостаточно. - Сведения о поголовье зачастую приходится добывать самим. Тем более, что мы примерно представляем, кто и где может содержать животных, - признался Николай Константинович.

Впрочем, в Боровском районе сейчас в плане эпидемиологии все достаточно спокойно, и последние вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа здесь были около трех лет назад. Однако расслабляться все равно не стоит, тем более что эти болезни в данный момент уже зафиксированы в граничащей с нашим районом Московской области.

БОРОВСКИЙ ЛИКБЕЗ

Несмотря на то что в основном проблема болезней животных актуальна для сельских поселений, где каждый второй житель имеет личное подворье с десятком птиц и парой особей какой-нибудь скотины, для Боровска данная тема также важна. Здесь большая часть города представлена частным сектором, и животина, пусть не в таких объемах, но все же тоже имеется.

А потому и в районном центре держат ситуацию под контролем, не пренебрегая информированием населения о методах противостояния опасной заразе.

В этот раз в Боровске, по инициативе ветстанции, встреча с «частниками» состоится 13 апреля в 12:00 в сквере Гагарина (ул. Коммунистическая).

Константин ЕРЕМЕНКО

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