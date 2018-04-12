Изгои системы?

В Боровском районе обеспокоены грядущей оптимизацией отделения Пенсионного фонда.

Новость о реорганизации пенсионного фонда в Боровском районе появилась относительно недавно, но успела напугать местных жителей. В первую очередь, это касается тех, для кого данная тема в силу возраста особенно актуальна, а также самих работников пенсионной системы.

Дело в том, что местное управление ПФР теперь должно стать частью обнинского, что повлечет некоторое сокращение численности его штатного состава. И как это отразится на работе с населением - большой вопрос.

ПОЛНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Чтобы выяснить, что ждет наших пенсионеров, депутаты боровского Районного Собрания пригласили на беседу заместителя управляющего региональным отделением ПФР Михаила МОИСЕЕВА. Приехавший Михаил Николаевич решил никого зря не обнадеживать и рассказал все как есть, без прикрас.

Как оказалось, эта история берет свое начало с тех времен, когда у нас в стране был объявлен курс на оптимизацию всех структурных подразделений власти. Результаты этой работы можно наблюдать в самых разных сферах. Например, недавно мы видели, как в Боровском районе по полной оптимизировали учреждения культуры, сократив количество ставок для повышения средней зарплаты по отрасли. И вот теперь настала очередь «радоваться» пенсионному фонду.

- Управляющий ПФР по Калужской области Михаил ЛОКТЕВ до последнего всячески отбояривался от этих реорганизаций, но потом деваться было уже некуда. И на сегодняшний момент, мы - последние субъекты РФ, которые проводят эту реорганизацию, - отметил Михаил Моисеев.

По задумке правления фонда, в Обнинске должно начать работу межрайонное управление, осуществляющее свою деятельность как в наукограде, так и на территории Боровского, Жуковского, Ферзиковского и Тарусского районов. Впрочем, что касается Боровска и Балабанова, то здесь все-таки должны остаться клиентские службы, то есть те подразделения, которые непосредственно взаимодействуют с людьми. Таким образом, в обоих боровских городах будут находиться примерно по 4-5 специалистов.

Но есть вероятность, что никуда не денутся и те, кто занимается обработкой документов и обслуживает процесс начисления пенсий. Понятно, что числиться они будут за Обнинском, но их переезд при современном уровне коммуникаций и технологий может не быть обязательным. Тем более, учитывая, сколько сил пришлось вложить в подготовку здешнего персонала.

- Чтобы вырастить нормального специалиста, нужно как минимум 2-3 года, и терять его не хочется, - отметил Михаил Николаевич.

ПО ПУТИ НАЛОГОВОЙ

Тем не менее, как честно признался Моисеев, сохранить всех району в любом случае не удастся. В первую очередь, это касается должностей начальника управления и главного бухгалтера. А вот рядовые представители фонда, судя по всему, продолжат работать как ни в чем не бывало, но при этом станут передаточным звеном по типу МФЦ.

Разумеется, боровские депутаты с тревогой восприняли такие перспективы и сразу вспомнили, что у нас уже есть наглядный пример подобного объединения структур двух районов - это налоговая служба в Обнинске, куда боровчанам для решения какого-либо вопроса порой приходиться ездить по многу раз. Выходит, что теперь и пенсионеров вынудят то и дело мотаться в Обнинск, а ведь для какой-нибудь 80-летней бабушки это может оказаться огромной проблемой.

Впрочем, Михаил Николаевич заметил, что не в ответе за налоговиков, но, что касается его направления, то, как раз для избегания подобных ситуаций и планируется оставить клиентские службы фонда. Вот только будет ли этого достаточно, чтобы решать на месте возникающие вопросы?

Кроме того, народные избранники не стали скрывать зависти к Малоярославцу, судя по всему, сохранившего свой пенсионный отдел, хотя там, в отличие от Боровска, здание арендуется. Причем кто-то из депутатов даже озвучил цифру этой аренды - 21 миллион рублей в год. Вот такая оптимизация расходов от руководства пенсионного фонда! А ведь Малоярославец находится значительно ближе к Обнинску, чем те же Таруса и Ферзиково, и, казалось бы, куда проще было объединить с наукоградом именно его пенсионный отдел.

БОРОЛИСЬ И НАПОРОЛИСЬ

При этом Моисеев признался, что Боровский район - единственный, откуда сейчас активно поступают обращения против подобных преобразований. В частности, такие письма уже направили местный Совет ветеранов и Общественный совет. Но далее шума может подняться гораздо больше, поскольку кто знает, как воспримут эту новость более 16 тысяч боровских пенсионеров, некоторым из которых придется добираться на перекладных до Обнинска из достаточно удаленных деревень. В частности, об этом заявил председатель Общественного совета при администрации Боровского района Николай ШМЫТКО.

- У народа это вызывает ропот и большое недовольство. Вот приду я с проблемой, а мне специалист скажет: это не мой вопрос - езжай в Обнинск. И все благости, о которых нам рассказывают, на этом закончатся. Это то же самое, что реорганизация сделала в медицине, позакрывав всюду отделения. Теперь это хотят повторить с пенсионерами, с самой уязвимой частью населения! - заявил Николай Михайлович.

Не скрывали своего негодования и депутаты Районного Собрания во главе с его председателем Анатолием БЕЛЬСКИМ, напомнившим представителям фонда, что наш район - один из крупнейших в Калужской области, где к тому же находится огромное количество предприятий, вносящих весомый вклад в экономику региона.

- Мне очень обидно, ведь Боровский район, по сути, кормит пенсионный фонд за счет своих резидентов. Мы боролись-боролись и сначала напоролись на налоговую, а теперь еще и на пенсионный фонд! Поступают с Боровским районом как с каким-то изгоем! - заявил в сердцах Анатолий Васильевич.

Однако шанс, что все окажется не так плохо, все-таки есть - повлиять на ситуацию вызвался исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

- Для того чтобы сохранить здесь максимальное количество людей, я готов, если это потребуется, от лица общественности района съездить к руководству федерального пенсионного фонда и попытаться отстоять там нашу позицию, - заявил Николай Калиничев.

Так что окончательной точки в этой истории пока не поставлено, и насколько осложнится жизнь местных пенсионеров, сегодня не может сказать никто.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Проблема»