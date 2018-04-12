В Боровске замахнулись на амфитеатр

Участие во Всероссийском конкурсе на получение федеральных средств на благоустройство территории - это тот шанс, который позволяет воплотить самые дерзкие идеи, на которые у муниципалитетов не хватает собственного бюджета. А потому проекты Боровского района, которые соперничают между собой, способны удивить кого угодно размахом мысли и необходимого для этого финансирования.

ОДИН ИЗ ДВУХ

В конкурсе на шанс благоустроить территории малых городов от Боровского района участвуют сразу два населенных пункта - Боровск и Балабаново. Последний еще в конце зимы помпезно презентовал свой проект преображения зоны реки Страдаловки, где в мечтах уже построены зоны пассивного и активного отдыха с комплексным благоустройством пешеходных зон и озеленением всего прибрежного пространства.

Однако эти дерзкие планы на кусок федерального пирога готов потеснить Боровск, который на днях тоже заявил о себе, показав, что здесь от недостатка фантазии также не страдают. Для тех, кто в этом сомневается, на официальном сайте поместили эскизный проект Городища, выбранного для благоустройства большинством жителей райцентра. И если этот не уступающий балабановскому по амбициям план осуществится, то в Боровске появится необыкновенное по красоте место отдыха горожан и посещения туристов.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Жители города получили возможность не только принять участие в выборе места, где проведут масштабные работы по благоустройству, но и поделиться своими идеями, как в итоге должно выглядеть это общественное место. Как уверяет администрация, при создании представленного проекта были учтены пожелания боровчан, и теперь им вместе предстоит надеяться, что все задумки удастся воплотить в жизнь.

- Город Боровск активно включился в работу по подготовке проекта на Всероссийский конкурс. Историческое Городище давно находится в поле зрения администрации города, и наша задача - привести в достойный вид и наделить эту территорию хорошим функционалом. Квалифицированные дизайнеры, архитекторы и проектировщики дорабатывали проект преображения Городища на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия местности, подчеркивающие его индивидуальность и неповторимость, - рассказывает глава администрации Михаил КЛИМОВ.

ДЛЯ КАЖДОГО

В проекте постарались учесть особенности ландшафта Городища и его историческое наследие. Так, согласно описанию идеи, входная зона представлена коваными воротами с летописной историей присвоения городу уникального герба и с перечнем фамилий знаменитых боровчан, оставивших значимый след в истории города и страны. За ними открывается аллея, ставшая напоминанием о том, что два века назад здесь был городской сад. В конце пути туристы выйдут на ограждение «Легенды и факты истории Боровска», фрагменты которого будут рассказывать о исторических событиях старого города. Оно же будет выполнять функцию безопасности для желающих понаблюдать за водами Протвы. Рядом проектом предусмотрена небольшая обсерватория.

Однако самым пафосным местом Городища обещает стать амфитеатр, полукруги зрительных рядов которого обращены к реке с потрясающим видом на город. Здесь, как предполагают, будет бурлить творческая жизнь: от концертов до мастер-классов художников.

В этом исторически-архитектурном многообразии, столь интересном преимущественно взрослым гостям, не забыли и о детях, для которых рядом построят фрагмент стилизованной крепостной стены с угловой башней и площадки для реконструкций и средневековых развлечений и аттракционов.

Естественно, все это будет обвито сетью дорожек, паркового озеленения и освещения. Михаил Климов очень надеется, что Городище после такой реконструкции станет тем местом, которое непреодолимо будет тянуть к себе и местных, и приезжих от мала до велика.

- Научная зона позволит школьникам расширить свои знания в естественных науках, уникальная историческая зона привлечет новые потоки туристов, а культурная зона с амфитеатром станет новой площадкой проведения интересных мероприятий. Мы не должны забывать, что Городище - сердце Боровска. Отсюда пошла шестивековая история города, и благоустроить эту территорию я считаю хорошей идеей, - делится Михаил Климов.

Иван КРЕЧЕТ

Другие статьи из рубрики «Проект»