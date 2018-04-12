Не повторить ошибку

Сотрудники МЧС проверили торговые центры.

Ужасная трагедия в Кемерово продолжает доноситься эхом до всех уголков страны, включая Боровский район. Так, чтобы не допустить подобного страшного происшествия, боровские представители МЧС организовали рейд по крупным торговым объектам района. Причем идеальной готовности к пожару не выявлено практически нигде.

ЗАМЕЧАНИЙ ДОСТАТОЧНО

В балабанове проверку прошли три крупнейших торговых центра - «Сказис», «Алые паруса» и «Гранд Ника». Совместно с сотрудниками прокуратуры осмотр этих объектов проводил начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ. За ходом этих мероприятий следил наш корреспондент, который вместе с представителями надзорных органов побывал в «Гранд Нике».

Скажем сразу, что в целом торговый объект данное испытание выдержал успешно, однако без множества мелких помарок не обошлось и тут. Стоит отметить, что проверку здесь ждали, и с самого утра уборщица активно наводила марафет. Впрочем, от зоркого глаза Александра Владимировича это не уберегло.

Ларионов внимательно прошелся по всем этажам здания, попутно делая владельцу торгового центра Виталию РЕУКОВУ замечания. А таковых здесь оказалось немало. Закрытые датчики автоматической пожарной сигнализации, мебель на путях эвакуации, распахивающиеся не по ходу движения двери, с большим трудом открывающиеся пожарные шкафы - это далеко не полный перечень того, что заметил Ларионов.

Не все оказалось столь благополучно и в плане человеческого фактора. Сотрудницы магазинов как не выучившие домашнее задание школьники, запинаясь, с трудом рассказывали о своих действиях в случае появления огня. Хотя в подвальном кафе все-таки нашелся честный человек, который на вопрос о том, проводил ли он со своим сотрудникам инструктажи, ответил коротко и емко: «нет».

Учебная эвакуация торгового центра тоже навеяла тревожные мысли, ведь для того, чтобы полностью освободить здание, у людей ушло около 5 минут, когда по нормативам пожарных на это отводится не больше 2 минут.

- Если бы это был настоящий пожар, то вы бы задохнулись. Мы продолжим отрабатывать эвакуацию, поэтому в дальнейшем, когда услышите сигнализацию, выбегайте поживее и побыстрее, - обратился Александр Ларионов к собравшимся на улице людям.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТОЖЕ ПРОВЕРЯТ

Однако сказать, что в других местах ситуация в плане пожарной безопасности обстоит принципиально иначе, нельзя. Причем это касается как Балабанова, так и Боровска, где проверели такие торговые центры, как «Коробейники», универмаг «Боровск», а также ТЦ на ул. Володарского, 2.

Причем здание на Володарского привело спасателей чуть ли не в ужас: отсутствие пожарной сигнализации, неисправность внутреннего противопожарного водоснабжения, отсутствие двух эвакуационных выходов с этажа и много других выявленных нарушений стали причиной решительных мер, которые собираются теперь применить силовики. Так, по словам Александра Ларионова, на основе предписания прокуратуры в суд должен быть направлен иск о приостановлении деятельности данного объекта. Менее же злостные нарушители обойдутся пока лишь штрафами.

Кемеровская трагедия побудила Правительство РФ обратить более пристальное внимание и на социальные объекты. Таким образом, до 30 апреля обследованию подлежат ДК, спортивные сооружения, больницы. В первую очередь, это касается учреждений с тяжело больными людьми, не способными эвакуироваться самостоятельно. Одним из них является Ермолинская городская больница. Напомним, что на ночное дежурство там остаются сотрудники пенсионного возраста, едва ли способные кого-то вынести на носилках.

Как рассказал Александр Ларионов, там уже подумали над тем, как выйти из положения. В частности, все лежачие больные переложены на кровати с колесами, а на верхнем этаже расположилась служба Скорой помощи, силы которой в случае чрезвычайной ситуации также будут привлечены.

- Так что я думаю, эту проблему в Ермолинской больнице устранят. Но ночную проверку все-таки провести необходимо, чтобы не для галочки убедиться, что люди там будут действовать так, как нужно, - пояснил Александр Ларионов.

А исполняющий обязанности главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ даже посоветовал сделать это мероприятия неожиданным, поскольку, по его словам, только это даст объективную картину готовности персонала.

Что касается общих итогов проверок пожарной безопасности, то в ближайшее время должно состояться заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где будет выработан общий план устранения недостатков.

Константин ЕРЕМЕНКО

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