Дорожная переоценка

В Балабанове добавили работ по ремонту тротуаров.

Быстро растаявший в первые дни апреля снег позволил комиссии из числа сотрудников администрации и депкорпуса 9 апреля выйти на местность, чтобы воочию оценить масштаб планируемых работ по благоустройству. Данный выход «в свет» был узконаправленным и касался исключительно судьбы тротуаров, движение пешеходов по которым сейчас происходит, скорее, вопреки, чем благодаря.

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Первым делом прикинули на местности уже существующий план переделок дороги от светофора в районе ВНИИдрев до границ РЖД (мимо центральной проходной «спички»). Здесь уже несколько лет тысячи горожан добираются до работы и электричек по плохо освещённой территории, сплошь исчерченной коварными ямами под ногами.

Взяться за ремонт этого участка давно было пора, однако толчком к реконструкции стало прошлогоднее «джентельменское» соглашение с руководством Московской железной дороги о строительстве регулируемого наземного перехода в районе существующего ныне. Благоустройство примыкающих к «железке» территорий администрация обещала выполнить оперативно, и первым этапом этого обещания стала именно дорога.

Помимо того, что убитый асфальт заменят на новый, на пути следования пешеходов появятся несколько значительных для их безопасности изменений. Так, в районе пешеходного перехода через А-108 (к аптеке) тротуар повернет влево, что позволит вывести поток людей прямиком на «зебру», которая сейчас находится в паре метров от реального пути следования. Таким образом, муниципалитет намерен оградить пешеходов от автомобилей, проезжающих к ВНИИдрев.

Далее, примыкающие к тротуару проезды со стороны института перекроют столбами. Аналогичные препятствия установят в районе транспортных ворот центральной проходной «спички», чтобы автомобилисты не смогли со стороны площади въехать на тротуар, что сегодня не редкость.

Так же во время благоустройства этого участка запланированы переделки у памятника Ленину и озеленительные работы напротив него.

ВДОЛЬ ПО БОРОВСКОЙ

Второй тротуар, который в этом году ожидает масштабная реконструкция, начинается от аптеки (Боровская, 1) и заканчивается на повороте на улицу Кооперативную (в районе «Магнит-косметик»). Проблема этой дороги - убогость прилегающей территории и подтопление во время оттепели и ливней.

На первых метрах пути здесь предусмотрено небольшое расширение асфальтирования, далее - замена существующего покрытия с поднятием местами его уровня. В том числе восстановят отрезок, соединяющий этот путь с выходом на ул. Лесную, который пролегает на задах дома Боровская, 3.

Однако, помимо ремонта самого тротуара, предстоит заняться благоустройством полосы, отделяющей дорогу от трассы А-108. Кое-где придется срезать бугры грунта, возможно, перенести столбы и провести озеленение.

ПЕРЕСЧЕТ МАРШРУТА

В плане работ на 2018 год стояли еще два тротуара - от взрослой городской библиотеки вверх до пересечения с улицей Гагарина и от трассы А-108 в районе остановки «Пекарня» до новой поликлиники на гагаринском поле. Однако благодаря тому, что последний маршрут горожане выбрали приоритетным для включения в программу «Формирование комфортной городской среды», реализован он будет за федеральные средства. А заложенные на все четыре дороги 5,6 млн рублей теперь пойдут на три, что позволит выполнить объем работ, не запланированный ранее.

После того, как комиссия внесла все свои замечания в планы по переделкам, администрации предстоит «осметить» их, и только после этого пакет документов отправится на электронные торги по поиску подрядной организации. Тем не менее, в белом доме обещали не затягивать с данным процессом, чтобы уложиться по срокам исполнения в условиях погожих летних дней.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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