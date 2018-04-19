Поселения Боровского района разошлись в методах борьбы с борщевиком

Заместитель главы администрации Боровского района по управлению делами Людмила СПИЧЕНКОВА рассказала о том, что три муниципальных образования Боровского района заказали химическую обработку своих территорий от борщевика - это СП Совьяки, СП Ворсино и Балабаново.

А вот власти Боровска, СП Асеньевское и СП совхоз Боровский, по словам Людмилы Геннадьевны, заявили, что у них нет необходимости заключать такие контракты.

- Я в этом сильно сомневаюсь. Особенно это касается совхоза Боровский. Если ехать по дороге, то там вся его территория полностью в борщевике. Но они говорят, что окашивают все это в рамках программы по благоустройству, - отметила Людмила Спиченкова.

Что касается СП Кривское и Ермолина, то там сообщили, что на их территории такой проблемы нет, но есть сельхозпредприятия, земли которых заросли борщевиком. Поэтому им будут отправлены письма с просьбой предпринять в этом плане меры.

Константин ЕРЕМЕНКО

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