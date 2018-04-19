Меры поддержки многодетных семей будут отражены в региональном законе

12 апреля состоялось заседание комитета по социальной политике под председательством Натальи ЛОГАЧЕВОЙ. В числе первых депутаты рассмотрели и поддержали проект закона, предусматривающий внесение изменений в закон «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки».
Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты региона Татьяна РОМАНОВА, документом уточняется ряд положений закона, связанных с предоставлением многодетным семьям социальной выплаты для возмещения процентной ставки по кредитному договору на приобретение или строительство жилья. Ранее порядок и условия предоставления данной меры социальной поддержки регулировались постановлением Правительства региона. Предполагается, что теперь соответствующие нормы будут отражены в областном законе.
В частности, документом устанавливается, что предоставление ежеквартальной выплаты по кредиту производится одному из членов многодетной семьи, являющемуся заемщиком (созаемщиком) по кредитному договору, в том числе по ипотечному кредиту.