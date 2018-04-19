19.04.2018

Меры поддержки многодетных семей будут отражены в региональном законе



12 апреля состоялось заседание комитета по социальной политике под председательством Натальи ЛОГАЧЕВОЙ. В числе первых депутаты рассмотрели и поддержали проект закона, предусматривающий внесение изменений в закон «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки».

Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты региона Татьяна РОМАНОВА, документом уточняется ряд положений закона, связанных с предоставлением многодетным семьям социальной выплаты для возмещения процентной ставки по кредитному договору на приобретение или строительство жилья. Ранее порядок и условия предоставления данной меры социальной поддержки регулировались постановлением Правительства региона. Предполагается, что теперь соответствующие нормы будут отражены в областном законе.

В частности, документом устанавливается, что предоставление ежеквартальной выплаты по кредиту производится одному из членов многодетной семьи, являющемуся заемщиком (созаемщиком) по кредитному договору, в том числе по ипотечному кредиту.

Кроме того, прописывается, что данная выплата предоставляется один раз в три месяца в течение трех лет, но не более срока действия кредитного договора. Отмечалось, что документом также уточняется ряд терминов, в частности, понятие «ставка рефинансирования» заменяется понятием «ключевая ставка», а также параметры, влияющие на расчет выплаты.

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