19.04.2018

Закупки лекарственных препаратов для больниц региона будут централизованы



На комитете по бюджету, финансам и налогам под председательством Ирины ЯШАНИНОЙ депутаты Законодательного Собрания Калужской области обсудили вопросы предстоящего заседания сессии. В частности, одобрение получил законопроект, призванный централизовать закупки медицинских препаратов для лечебных учреждений области.

Отмечалось, что на сегодняшний день каждое учреждение закупает лекарства самостоятельно. Большая их часть старается провести закупки без проведения торгов на сумму до 100 тысяч рублей. Предполагается, что с принятием закона единственным поставщиком лекарственных препаратов для всех поликлиник станет государственное предприятие «Калугафармация». Это учреждение на сегодняшний день занимается обеспечением льготных категорий граждан, имеет все необходимое оборудование и транспорт.

В основу законопроекта лег опыт Нижнего Новгорода, который работает по такой схеме уже 10 лет. Изучавшие его специалисты говорят о существенных объемах экономии, которая достигается тем, что государственное предприятие работает с поставщиками без посредников, напрямую. Позволяют снизить цену и оптовые закупки. Возникнет экономия и в нашей области, где общий объем закупок в год достигает 2 млрд. рублей.

Поддержали депутаты и инициативу об индексации на четыре процента зарплат нескольким категориям бюджетных работников, в числе которых руководители учреждений здравоохранения и социального обслуживания.

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