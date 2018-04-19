Управляющим компаниям расширили границы

Неделю назад в Балабанове стартовал месячник благоустройства, во время которого планируется привести в порядок территории муниципалитета после зимы. Завершение всех преображений должно произойти к 1 мая, чтобы в этот день с чувством выполненного долга администрация могла открыть новый сезон городского фонтана.

Со своей стороны, в белом доме разработали четкий план уборки города, а чтобы осуществить столь масштабный объем работ, разослали письма с предложениями принять участие в месячнике чистоты всем организациям и предприятиям Балабанова.

Что касается благоустройства придомовых территорий, то управляющим компаниям предложили привлечь к этому процессу жителей многоквартирных домов.

Однако, как заявили директора УК, население не желает принимать участие в субботниках, заявляя, что это должны делать частные коммунальщики, поскольку они - граждане, им за это платят.

- Наши сотрудники на прошлой неделе проделали большую работу - вычистили улицу 1 Мая - от скульптуры «Читающая девочка» до пересечения с улицей Энергетиков. Жители только проходили мимо и говорили: «Бог в помощь», - поделилась директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО.

Между тем, такой помощник балабановским частным коммунальщикам действительно пригодился бы, поскольку администрация города раздвинула перед ними горизонты, рекомендовав не делить территории на «свои» и «чужие». Как считает глава города Сергей СУДАКОВ, самыми грязными местами остаются те, которые находятся на границе полномочий двух управляющих компаний. А потому, в этой ситуации надо не стесняться убирать тот мусор, который валяется на такой «границе».

- Тут, как говорится, куда ветер дунет: подует в одну сторону - будут пакеты с бумажками по территории Риты Петровны летать, подует в другую - у Татьяны Владиленовны, - обратился спикер ГД к директорам УК «СЭЗ» Рите Чернышенко и УК «РЭУ» Татьяне МАЛАШИНОЙ.

Кроме того, шагнуть дальше установленных рамок настойчиво рекомендовали и ООО «Динас-Сервис», которое исполняет муниципальный контракт по уборке городских территорий.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»