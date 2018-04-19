19.04.2018

Боровский район вошел в сотню лучших муниципалитетов страны



В Сочи прошел Всероссийский форум муниципального сотрудничества. Основными темами, которые там обсуждались, были взаимодействие с предприятиями военно-промышленного комплекса, брендирование муниципалитетов, а также вопросы благоустройства, пожарной безопасности и т.д.

По итогам этого форума Боровский район получил диплом, указывающий, что в рамках конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2017 года» он вошел в список победителей. В частности, были отмечены показатели экономического, инфраструктурного, инновационного и социально-культурного развития.

При этом временно исполняющий обязанности главы Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал местных чиновников теперь стремиться войти не в сотню, а уже в десятку лучших муниципалитетов.

- Давайте мы проанализируем этот список, посмотрим, кто вошел в первую десятку и подумаем, что у них можно перенять и чему можно поучиться, - обратился к своим подчиненным Николай Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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