19.04.2018

Муниципальные учреждения пройдут по пути торговых центров



Как сообщила заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА, сотрудники МЧС по Боровскому району подвели итоги проверки торговых центров, находящихся в черте города. В ходе своего визита ими были установлены грубейшие нарушения, на исправление которых дан месяц, по истечении которого неисполнение предписаний обернется закрытием торговых объектов.

Следом проверка коснется балабановского Дома культуры и Центра физкультуры и спорта, филиалы которого расположены во всех удаленных микрорайонах города. В связи с этим Нина Филатова обратилась к директорам перечисленных учреждений:

- Проведите со своими сотрудниками работу. Они не только должны ознакомиться с планом эвакуации, но и пройти по нему, чтобы точно знать все эвакуационные выходы.

Напомним, массовые проверки пожарной безопасности начались после трагедии в Кемерово, унесшей десятки человеческих жизней.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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