Сергей Судаков пожалел денег на ремонт крыши спорткомплекса

Балабановскому Центру физкультуры и спорта предстоит отремонтировать крыши на двух своих объектах, расположенных в разных микрорайонах города. В частности, заменить кровлю предстоит в филиале ЦФиС на улице Московской, где в помещении бывшего детского сада сейчас соседствуют спортсмены, социальная служба и медики. И если в отношении этого адреса никаких вопросов не возникло, то необходимость ремонта крыши в спорткомплексе на ул. Боровской заставила возмутиться главу города Сергея СУДАКОВА.

Он, возмутившись намерению направить бюджетные деньги на данный вид работ, напомнил, что года два-три назад на данном объекте выполнялся капитальный ремонт кровли. А поскольку в этом случае гарантия длится пять лет, то новому директору ЦФиС Павлу БУРЦЕВУ следует «поднять» документы своего предшественника и посмотреть, кто выступал подрядчиком. После чего направить в его адрес претензию с требованием провести ремонтные работы в раках гарантии.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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