Создатели фильма о подвиге подольских курсантов ищут старые боровские дома

Продюсеры кинопроекта «Ильинские рубежи» для создания исторической достоверности фильма ищут на территории Боровского района атрибуты, характерные для первой половины 20 века. Об этом рассказал заместитель главы администрации Боровского района по социальной политике Алексей ГЕРАСЬКИН.

Причем интересуют кинематографистов разные предметы - от самых мелких до крупных, включая столбы, провода и даже старые заброшенные дома и сараи, которые планируется разобрать, перенести на съемочную площадку и собрать заново.

Причем, по словам Алексея Васильевича, создатели фильма построят сразу две деревни: первую в качестве съемочной панорамы, а вторую - для взрыва пиротехнических устройств. Кстати, представители съемочной бригады уже заприметили несколько строений в Боровске, которые идут под снос в рамках программы по переселению. Так что, вполне вероятно, этим домам суждено попасть на большие экраны и, возможно, даже взлететь там на воздух.

Константин ЕРЕМЕНКО

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