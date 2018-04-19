19.04.2018

Создатели фильма о подвиге подольских курсантов ищут старые боровские дома



Продюсеры кинопроекта «Ильинские рубежи» для создания исторической достоверности фильма ищут на территории Боровского района атрибуты, характерные для первой половины 20 века. Об этом рассказал заместитель главы администрации Боровского района по социальной политике Алексей ГЕРАСЬКИН.

Причем интересуют кинематографистов разные предметы - от самых мелких до крупных, включая столбы, провода и даже старые заброшенные дома и сараи, которые планируется разобрать, перенести на съемочную площадку и собрать заново.

Причем, по словам Алексея Васильевича, создатели фильма построят сразу две деревни: первую в качестве съемочной панорамы, а вторую - для взрыва пиротехнических устройств. Кстати, представители съемочной бригады уже заприметили несколько строений в Боровске, которые идут под снос в рамках программы по переселению. Так что, вполне вероятно, этим домам суждено попасть на большие экраны и, возможно, даже взлететь там на воздух.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Культура»

Новые грани искусства

Весна талантов

Наталья Иволгина. Выставка «Воспоминания о хорошем»

Благодаря фонду «Усадьба Белкино» приключенческая книга об Обнинске увидела свет!

Обнинская художница Наталья Иволгина предлагает горожанам вместе вспомнить о хорошем

Впереди паровоза
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
20
апреля
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление