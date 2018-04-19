В Кривском не нашлось «стукачей»

Власти Боровского района обсудили проблему нарушения правил выгула домашних животных в общественных местах. В связи с этим глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО пожаловался на то, что жители деревни не хотят участвовать в деятельности административной комиссии.

- Мы подготовили и рекомендации, и штрафы под административную комиссию, но проблема заключается в том, что мы не можем никого туда набрать. Люди звонят и жалуются, но никто не хочет прийти и помочь. Три месяца не можем собрать административную комиссию, потому что нет желающих, - отметил Алексей Витальевич.

Главной причиной этого, по его словам, является то, что все жители между ссбой знакомы и не желают «стучать» друг на друга. Тем не менее, глава Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал усилить работу в этом направлении и продолжать искать тех, кто не побоится вступать в конфликты с соседями и знакомыми, отстаивая тем самым интересы большинства населения Кривского.

Константин ЕРЕМЕНКО

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