Для себя любимых

В Кривском ищут инициативных жителей.

Около трех месяцев назад на своем ежегодном отчете глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО озвучил идею создания общественной палаты деревни Кривское. Планировалось, что этот проект начнет функционировать с марта, но, как оказалось, найти людей, готовых помогать развитию своего поселения словом и делом, не так просто.

СЛАБАЯ АКТИВНОСТЬ

По задумке Алексея Витальевича, местная общественная палата должна была помочь властям формировать повестку по насущным проблемам Кривского.

- Всех обхватить очень сложно, а вы общаетесь практически со всей деревней и знаете, что волнует жителей. Так что можно будет эти вопросы выносить на обсуждение и затем реализовывать. Тем более что в этом году у нас стало больше возможностей, поскольку в год мы вступили без долгов и всегда сможем найти определенные небольшие суммы для решения мелких вопросов, до которых раньше не всегда доходили руки. А под вашим чутким контролем, я думаю, они будут доходить, - обратился Алексей Витальевич к активным жителям деревни на своем отчете.

Причем участвовать в таких мероприятиях мог любой желающий, и единственным условием было наличие гражданства РФ. Однако по прошествии нескольких месяцев выяснилось, что желающих вступить в общественную палату среди кривчан не так уж много. По словам Алексея Максименко, пока дали свое согласие лишь несколько человек. При том, что данный проект не имеет аналогов не только в нашем районе, но и, пожалуй, во всей Калужской области.

Правда, в администрации предпочитают не делать акцент на уникальности своей идеи, а говорят лишь о той пользе, что она может принести Кривскому.

- Нам главное, чтобы у населения была заинтересованность в том, что мы делаем. Гранты-то мы регулярно выигрываем, а вот активности от людей пока видим не слишком много, - отметил Алексей Максименко.

СУББОТНИКИ В ПОМОЩЬ

Впрочем, в деревне все-таки есть инициативные граждане, правда, по тем или иным причинам они пока не готовы включиться в работу общественной палаты. Например, Нина МУСОТОВА, которую в Кривском знают многие, призналась, что и без этого всегда старается проявлять гражданскую позицию и следить за тем, что происходит вокруг.

- Я живу здесь уже 45 лет и общаюсь со всеми. Когда, например, я вижу, что стоит молодежь и рядом разбросан мусор, то я всегда подойду, поговорю с ними и порошу прибраться за собой, - рассказывает Нина Васильевна.

При этом она все-таки согласна, что социально активных людей не хватает, но на это, по ее словам, есть объективные причины.

- Еще на отчете главы местной администрации я заметила, что зал далеко не заполнен. Но дело в том, что значительная часть народа у нас ездить работать в Калугу, Москву, Наро-Фоминск и т.д. Поэтому когда люди рано утром уезжают и приезжают вечером, то им уже явно не до этого, - говорит Нина Васильевна.

Тем не менее, для тех, кто хоть как-то хочет поучаствовать в развитии своего поселения, в Кривском как раз есть для этого отличная возможность - всех неравнодушных и деятельных ждут на стартовавших весенних субботниках. Причем, как отметил Алексей Максименко, некоторые не стали дожидаться официального начала месячника благоустройства, чтобы выйти на уборку вслед за представителями муниципальных учреждений, а приступили к наведению порядка самостоятельно. В этом случае важно, что власти и жители действуют сообща, а не делят территорию на свою и чужую.

- Если бы все сводилось к формализму, то мы, со своей стороны, могли бы убирать только центральные дороги. Но мы здесь живем, поэтому нам небезразлично, что происходит и на других участках, - отметил Алексей Максименко.

Так что, возможно, участие в субботниках для кого-то из кривчан станет первым шагом для того, чтобы войти в актив своего населенного пункта и затем помогать приводить его в порядок уже в рамках общественной палаты.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Общество»