Список Гурова

В Ермолине планируют привести в порядок пять наиболее проблемных участков.

В марте, помимо выборов Президента РФ, жители Ермолина приняли участие в опросе по определению городских территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве. С тех пор прошло около месяца, и местные власти уже готовятся к тому, чтобы приступить к выполнению воли народа. Правда, основной проблемой, которая препятствует реализации данных планов, по-прежнему остается нехватка средств.

ДЕНЕГ ПОКА НЕТ

Всего в Ермолине было организовано 5 пунктов, где жители могли выбрать место, по их мнению, наиболее нуждающееся том, чтобы привести его в порядок. В итоге в данном мероприятии в общей сложности приняли участие около 3,5 тысяч человек и были определены победители по каждому избирательному участку.

Таким образом, в этот список вошли такие объекты, как подъездная дорога к стадиону «Труд» от ул. 1 Мая с примыканием к школе, а также 2 проулка от ул. Мичурина с обустройством пешеходных тротуаров; площадь, прилегающая к ДК «Полет»; пешеходная дорожка на ул. Русиново возле дома № 141 от перекрестка у дома № 214 «А» и тротуар от дома №95 этой же улицы до перекрестка на ул. ОПХ и ул. Заречная; лестница от ул. Островского и ул. Победы до родника.

Теперь эти участки для ермолинских коммунальщиков стали приоритетными, однако говорить о каких-то сроках их благоустройства пока не приходится, поскольку возможностей местного бюджета для этого явно не хватит. Как рассказал глава ермолинской администрации Евгений ГУРОВ, у него есть определенная договоренность с районом в том, что там окажут в данном вопросе поддержку. Правда, о конкретике сейчас говорить рано. Тем не менее, сметная документация по каждому из «победителей» подготовлена, так что дело осталось за малым - найти деньги.

- Мы, конечно, хотим уважить людей, проявивших сознательность и поучаствовавших в голосовании, поэтому, как только появится возможность, приступим к реализации победивших проектов, - отметил Евгений Александрович.

СЛЕДУЮЩИЕ В ОЧЕРЕДИ

Однако, что касается площади возле ДК «Полет», то на нее некоторые средства все-таки уже есть. Дело в том, что ее обустройство выставлялось на областной конкурс по получению гранта в рамках инициативного бюджетирования. В итоге ермолинской администрации был выделен 1 миллион рублей, что, несомненно, облегчит решение вопроса по данному участку.

Что касается общей суммы, в которую могут обойтись затраты по всем пяти выбранным жителями проектам, то, по словам Евгения Гурова, сейчас как раз сметная документация проходит проверку, и только тогда можно будет оперировать конкретными цифрами.

Однако, помимо озвученного списка, местные власти не забывают и о других территориях, которые тоже вызывают у людей нарекания. В частности, это касается создания пешеходной дорожки в сторону домов по ул. Молодежной №1А и №2. Эти возможные работы тоже были в выборном списке, но не набрали для победы нужного количества голосов. Тем не менее, при должном финансировании ермолинские коммунальщики обязательно этим тоже займутся.

А в данный момент в городе активно идут субботники. Например, сотрудники администрации выходят на уборку каждую пятницу, и на прошлой неделе уже прибрались на фабричной горке. Теперь самое главное - успеть навести чистоту до майских праздников, а также до того момента, когда можно будет приступать к реализации намеченных в рамках голосования планов.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»