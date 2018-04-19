Без перспективы

Идея приватизации служебного жилья в Балабанове зашла в тупик.

Возможная приватизация служебного жилья в Балабанове стал предметом обсуждения специально созданной комиссии из числа сотрудников администрации и депутатского корпуса. Но, несмотря на долгое и бурное рассмотрение вопроса, четкой и единой позиции по данному вопросу так и не появилось.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Проект «О приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда МО г. Балабаново» впервые был озвучен в конце марта на официальном заседании депкорпуса. Вопрос, который, вроде бы, не должен был вызвать никаких проблем, представительный орган отказался принимать, решив отправить его на детальное рассмотрение. Администрация не стала возражать, а потому для того, чтобы разобрать все возникшие спорные моменты проекта, была создана комиссия.

Идейным вдохновителем данного документа выступил глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ. По его задумке, граждане, получившие когда-то служебное жилье от города, в перспективе должны иметь право на его приватизацию. Сейчас весь специализированный жилфонд является временным местом проживания тех, в ком муниципалитет нуждается - врачей и учителей, а также (несмотря на то, что поселения больше не обязаны окружать заботой полицию общественной безопасности) участковых инспекторов полиции.

Согласно представленному документу, по истечении пятнадцати лет работы на благо города (не меняя места трудовой деятельности), гражданин может заявить о намерении приватизировать занимаемую жилплощадь, и муниципалитет ответит на это положительным решением. Такая перспектива, посчитал Вячеслав Парфенов, поможет привлечь в город новых специалистов, остро недостающих в социальных учреждениях.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Но, как это часто случается, хорошая идея подкачала на этапе реализации, и причина тому - практически полное отсутствие возможности у города восполнять объем служебного жилья.

Как предлагалось в документе, муниципалитет мог позволить приватизировать 10% квартир в каждой из категорий, и в разрезе возможностей Балабанова это - разовая акция.

В настоящее время вышеупомянутый жилищный фонд поселения составляет 186 квартир. Однако большая их часть лишь формально является городской. 151 квартира - это жилье, в одностороннем порядке переданное МО «г. Балабаново» от Министерства обороны при передаче двух микрорайонов - улиц Дзержинского и Ворошилова. По документам - именно город владеет данными квадратными метрами и оплачивает за них коммунальные счета. Но по факту - все квартиры являются служебными лишь для военных, сменяющих друг друга во время несения службы в балабановском гарнизоне. И этот самый большой фонд никогда не будет перепрофилирован, во всяком случае до тех пор, пока военная часть не будет расформирована.

Таким образом, получается, что на самом деле у Балабанова есть всего лишь 35 квартир, которые тоже поделены по категориям: 10 - медикам, 17 - муниципальным служащим, 7 - участковым и 1 - сотруднику ДОУ. Если взять во внимание озвученные десять процентов, то реально приватизировать жильё смогли бы один медработник, два сотрудника муниципалитета и, с натяжкой, один УИМ. На этом перечень счастливчиков закончился бы, поскольку возможности восполнять отданные «квадраты» у города нет.

ВРЕМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приоткрывая завесу тайны, скажем, что у города есть перспектива получить в собственность порядка десяти квартир в одном из новых микрорайонов Балабанова. Об этом пока говорят вполголоса, дабы не сглазить. Однако администрация, мечтая, обещает все их включить в специализированный жилфонд и предоставлять квартиры нужным людям в хорошем понимании этого слова.

Но депутаты, присутствовавшие на совещании, выразили мнение, что даже с учетом этой перспективы муниципалитет не сможет сделать свое же Положение рабочим. Все равно оно обернется разовой акцией.

Несмотря на то что финальной точки в решении вопроса так и не удалось поставить, поскольку внутри документа нашлось много спорных моментов, депутаты вообще поставили под сомнение необходимость его принятия.

Свою позицию парламентарии мотивировали тем, что реализация Положения невозможна в силу отсутствия путей постоянного увеличения фонда служебного жилья. И если город разрешит приватизировать такие квартиры нескольким гражданам, то породит обиду и негодования других, которые рано или поздно отработают свои пятнадцать лет. Но главное, это приведет к тому, что Балабаново в итоге вообще останется без квартир, которые на время работы можно предложить специалистам, в которых остро нуждается город.

Вполне возможно, именно на этой позиции и остановится Гордума, если администрация повторно решит вынести вопрос на официальное обсуждение. Ведь получить право даже временного проживания в муниципальном жилье - весьма выгодное предложение по сравнению с арендой квартиры у частных лиц.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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