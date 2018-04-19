Безмерный свет

Жители удивлены режимом освещения на Кабицынской дороге.

Вопрос электроэнергии для жителей Кабицына весьма непростой - достаточно вспомнить, какие проблемы были у них в конце прошлого года во время ремонта электросетей. Постоянные перебои со светом тогда длились больше месяца, и люди научились здесь ценить каждый потребленный киловатт. Поэтому работа освещения на дороге Балабаново-Обнинск вызвала у них недоумение.

СВЕТОВОЙ ДАТЧИК НЕ ПОМОГАЕТ

Несмотря на то что на улице уже рассветает достаточно рано, фонари до последнего момента на пролегающей мимо Кабицыно автомобильной трассе упорно горели даже в поздние утренние часы. Местные жители с удивлением смотрели на такое нерациональное потребление электричества, тем более что зимой со светом здесь были большие проблемы, и теперь наблюдать этот аттракцион невиданной щедрости от энергетиков было достаточно странно. Главный вопрос, который у них напрашивался, - кто за это будет платить.

Впрочем, как нас заверил глава администрации СП совхоз Боровский Антон МАСНЯК, людям беспокоиться не о чем, поскольку данная дорога имеет областное значение и обслуживает ее «Калугадорзаказчик». Тем не менее, если у данной организации есть лишние средства на освещение в светлое время суток, то не лучше ли их направить на что-то более полезное. Скажем, на дополнительный ремонт этой же дороги?

К тому же, уже давно придуманы световые датчики, позволяющие фонарям автоматически отключаться, если на улице становится достаточно светло. Понятно, что это тоже стоит определенных денег, но такое устройство все равно обойдется экономнее, нежели каждый день просто так жечь электроэнергию.

Правда, по словам Антона Александровича, световой датчик уже пытались тут поставить, но выяснилось, что его функционированию мешают определенные технические сложности.

- Дело в том, что там очень узкая улица, и техприсоединение с коробом управления находится как раз на повороте у магазина «Рыжик». А когда там проезжают машины, они на этот световой датчик светят фарами, и он сразу включается. Его пытались поднимать и переносить выше, но все бесполезно, - рассказал Антон Александрович.

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БУДЕТ ОТРЕГУЛИРОВАНО

Поэтому сейчас освещение здесь регулирует специальный модуль с таймером включения и выключения, на котором можно, по сути, задать любой график работы. До апреля он действовал по зимнему времени с 6 вечера до 8 утра. Сейчас же его скорректировали на новое расписание - с 8 часов вечера до 6 утра. А ближе к маю, как отметил Антон Масняк, модулю вновь зададут новый алгоритм - где-то с 9 вечера и до 5 утра.

Выходит, что недоумение жителей было связано с тем, что огни горели по зимнему времени, но по мере увеличения светового дня их режим будут регулировать. Так что, как заверил нас Антон Александрович, самый сложный период в наладке работы дорожных фонарей уже пройден.

- Если помните, дорогу мы ждали до конца ноября, а в январе и феврале сдавали документы и техинвентаризировали, а затем еще 40 дней проводили тендер на предприятие, которое будет обслуживать уличное освещение. Поэтому приходилось его контролировать в ручном режиме, но сейчас такая организация уже появилась, и теперь ей предстоит все наладить и отрегулировать, - отметил Антон Масняк.

Что касается продолжения обустройства данного участка кабицынской автодороги, то, по его словам, основные работы уже завершились, и осталось лишь установить светофорный объект возле микрорайона Молодежный. В местной администрации надеются, что это удастся сделать уже в нынешнем году, хотя в данный момент только принимается решение о том, когда отыграть соответствующий контракт. Кстати, его сумма составляет 33 миллиона рублей. Других больших затрат здесь больше не ожидается, и все ограничится лишь текущим ямочным ремонтом.

Константин ЕРЕМЕНКО

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