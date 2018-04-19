На передержку

Представитель Госжилинспекции гарантировал балабановцам право на «геморрой».

На этой неделе в Балабанове едва не случился коммунальный бунт. Представители двадцати многоквартирных домов города пришли в администрацию, чтобы там встретиться с чиновниками, своей управляющей компанией, представителями Госжилинспекции и услышать, наконец, ответы на вопросы: кто виноват, что деньги, собранные на капремонт, с персонального счета дома вот-вот заберет региональный оператор, и что теперь делать?

ДЕ ФАКТО

О том, что жители двух десятков домов, находящихся под крылом УК «СЕЗ», испытали невиданный шок, получив квитанции на оплату капремонта, не сказать ничего. Люди не поверили своим глазам: доминирующее большинство из них исправно оплачивало коммунальные счета, в которых значились и сборы на капитальный ремонт дома, а оказалось, что на эти цели у них на счете нет ни рубля, и теперь им придется оплатить задолженность за два с лишним года!

Вдобавок к этому, все двадцать домов оказались в качестве крепостных крестьян, которых без их ведома отдали другому «хозяину». В общем, случилось так, что никто (ни администрация, ни управляющая компания) не посчитали нужным предупредить старших по домам о сложившейся критической ситуации, ставшей причиной этого коммунального коллапса. Лишь из сообщения в СМИ балабановцы узнали, что в их судьбу еще в феврале 2018 года вмешался исполнительный орган власти, издавший Постановление, и теперь все средства с персонифицированных счетов домов перейдут в общий котел Фонда капитального ремонта.

ВРЕМЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Объяснить старшим по домам, пришедшим 17 апреля в администрацию города на специально собранное по данной ситуации совещание, почему их дома в одностороннем порядке передали региональному оператору, взялись директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО и представитель Госжилинспекции Евгений ЗЕМНИЭКС.

Оказалось, что в 2014 году (когда, согласно вступившим в силу изменениям Жилищного кодекса, только был создан Фонд капитального ремонта Калужской области), все жители региона обязаны были платить деньги за капремонт либо в ФКР, либо на спецсчет. Последний вариант оставил жителям право самим распоряжаться, когда, на что и какие суммы потратить при проведении капитального ремонта своего дома. Определиться с путем, по которому предстоит пойти, время у жителей было, и двадцать балабановских домов под УК «СЕЗ» потратили на это восемь месяцев, в итоге решив избрать путь самостоятельности. Именно в июне 2015 года и были выставлены первые счета по капремонту, начисленные УК «СЕЗ», которую большинством голосов жители многоквартирных домов выбрали в качестве управленца своими специальными счетами.

Однако за восемь месяцев раздумий, по закону, жители тоже должны были заплатить. Как прокомментировал Евгений Земниэкс, граждане должны были сами инициировать этот процесс и, к примеру, поручить сбор той же Рите Петровне. Но старшие по домам не то не поняли этого, не то решили, что могут начать сбор за капремонт в июня 2015 года, и старые долги им никто не вспомнит. Руководство УК «СЕЗ» тоже не пожелало выступать в роли сборщика долгов, и вместо работы в этом направлении, как уверил представитель ГЖИ, несколько месяцев вело переписку, уверяя, что это не их дело.

Как итог - заплатить просроченные взносы жителям все же придется. На это региональный оператор даст до полугода, дабы выставленная сумма от нового владельца денег домов не сильно ударила по благосостоянию не слишком богатого населения.

МАЛОВАТО БУДЕТ

Между тем, если долг за минувшие восемь месяцев старшие по домам признали, то понять обоснованность перевода средств на счет ФКР наотрез отказывались. Как заявил Евгений Земниэкс, решение о переводе средств на капремонт в общий котел регионального оператора требует закон. Ведь если общая собираемость по дому на конкретную цель ниже 50%, то дом лишается права на самостоятельное ведение дел по капитальному ремонту. По его информации, сегодня 29 балабановских домов имеют долг в размере 18,5 млн рублей. И двадцать их этих «многоквартирок» - в управлении УК «СЕЗ». По факту, в городе только два дома выполняют процентное требование, остальные сильно проседают в этом плане.

Но старшие по домам возразили: информация ФКР не соответствует действительности, на счетах домов достаточно средств, если не брать во внимание восьмимесячный неплатеж, который они обещали за отведенное время погасить. А посему жители посчитали, что имею право оставить деньги на спецсчетах, а не передавать их в общий котел.

На такое замечание Евгений Земниэкс ответил, что дело сделано, и свое право гражданам теперь надо отвоевывать в суде. Если там сочтут, что объем средств на счету дома соответствует необходимым 50%, то и ФКР, и администрация обязаны будут исполнить судебное решение, вторые - отменив Постановление, а первые - вернув деньги.

А вот что касается огромных сумм в платежках, выставленных региональным оператором, то они сложились из общей суммы, которую с конца 2014 года каждый житель должен был заплатить за капремонт, и которые сейчас должны быть переведены на счет ФКР. Старшим по домам вместе с УК следует составить реестр, в котором будут указаны суммы, уже оплаченные гражданами и зачисленные на спецсчет дома. Далее эти данные сверят с цифрами выставленных счетов и вычтут уже проведенные платежи. Разницу между ними и придется оплатить. Если жители исправно платили по счетам, то погасить им придется исключительно вышеупомянутые восемь месяцев. Если же платежей на капремонт вообще не поступало, то сумма окажется куда большей.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ

Представитель Госжилинспекции попытался успокоить взволнованных представителей многоквартирных домов, заявив, что если они захотят, то через год смогут вернуть этот «геморрой» обратно. Этим медицинским термином Евгений Земниэкс назвал возможность собирать и управлять деньгами капитального ремонта. Для этого дом должен выправить ситуацию с долгом, провести повторное голосование за выбор спецсчета и, соответственно, за уход от регионального оператора, и зарегистрировать свое решение в Фонде капитального ремонта. Именно с этого времени начнется отсчет тех двенадцати месяцев, по истечении которых жители смогут получить обратно накопленные на капремонт средства. Но в том, что это стоит делать, сомнение высказали и представитель ГЖИ, и директор УК.

По их мнению, региональный оператор намного лучше справится с задачей, даст денег в долг, если их не хватает на счете, найдет подрядчика, проконтролирует ход и исполнение работ, а также займется взыскательной деятельностью с неплательщиков. Однако от всей этой благостности у собравшихся горожан позитива не прибавилось, и в глубине души они не погасили огонек подозрения, что к этой ситуации их многоквартирные дома подвели умышленно, чтобы пополнить бюджет регионального оператора.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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