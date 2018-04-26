В Балабанове пообещали больше не «жарить» горожан зимой

В администрации Боровского района обсудили проблему чрезмерно усердной работы системы отопления в квартирах. В частности, об одном возможном случае перегрева в балабановском доме по адресу ул. Дзержинского, 92 недавно рассказывала «Неделя».

- На мой взгляд, здесь должна быть работа управляющей компании, и в том числе разъяснительная. Потому что если квартира находится на южной стороне, то в солнечные дни там может быть и 27, и 30 градусов. При этом в квартире соседей на северной стороне может оставаться та же температура, что и всегда. К сожалению, сделать так, чтобы всем было одновременно хорошо, наши инженерные системы пока не могут, - пояснил исполняющий обязанности главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

При этом чиновники сошлись на том, что регулировкой системы отопления внутри дома зачастую никто не занимается, поскольку для этого нужны высококвалифицированные специалисты, умеющие работать с дроссельными шайбами для выравнивания температуры воды в трубах.

Впрочем, как заверил заместитель главы администрации Балабанова по вопросам ЖКХ Михаил ИВАНОВ, данная ситуация в балабановских домах в будущем не должна повториться.

- Это одна из острейших проблем. По итогам этого отопительного сезона мы пришли к выводу, что нужно ставить регулировочные клапаны, и КЭСК на этот процесс согласна. Они будут закуплены и установлены практически во всех многоэтажных домах. Это должно дать какой-то эффект. Поэтому со следующего отопительного сезона попробуем жить лучше, - отметил Михаил Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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