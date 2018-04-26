Участниками Победного пробега станут самые выносливые

Традиционный пробег спортсменов состоится в Боровском районе 9 мая. Самые выносливые представители различных спортивных дисциплин объединяться, чтобы совершить многокилометровый марш-бросок из райцентра до Балабанова.

Всех участников забега, посвященного 73-й годовщине Великой Победы, организаторы довезут до Боровска, где будут торжественно возложены цветы к Вечному огню. После этого ребятам предстоит пробежать по автодороге, успев за час с четвертью оказаться в месте проведения парада в Балабанове.

Из года в год «победный» забег является одним из красочных и ожидаемых событий в праздновании 9 мая. Балабановские спортсмены вбегают на площадь, где проходят торжественные мероприятия, с флагами города, района, области и общественных организаций, участвующих в этой спортивной акции.

В забеге смогут принять участие все желающее, предварительно пройдя регистрацию. Это делается для того, чтобы во время торжественной части прозвучали имена все, кто преодолел дистанцию. Сбор участников 9 мая в 9:00 возле ДК, старт из Боровска в 9:45, финиш в Балабанове в 11:00 на открытии праздничного парада.

Заявки на участие направлять до 13:00 5 мая 2018 года на e-mail cfisbalabanovо@yandex.ru/ справки по телефону: (48438)2-10-98

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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