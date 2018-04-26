26.04.2018

Руководители поселений и района поздравят боровских ветеранов



На сегодняшний день в Боровском районе остались 23 ветерана Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы каждый из них будет поздравлен представителями властей. Такое поручение дал ВрИО главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

- К каждому из ветеранов либо глава администрации поселения, либо района обязательно должен попасть и поздравить с праздником, - отметил Николай Александрович.

При этом он попросил также не забывать блокадников и всех тех, кто в послевоенные годы понес всю тяжесть восстановления страны от разрухи. По словам Николая Калиничева, к этим людям также необходимо проявить максимальное внимание.

Константин ЕРЕМЕНКО

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