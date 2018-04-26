26.04.2018

Традиционный субботник пройдет на Страдаловке



Месячник благоустройства, объявленный в Калужской области в начале апреля, в Балабанове набирает свои обороты. Если всё минувшее время участие в облагораживании территорий принимали в основном сотрудники муниципальных предприятий и учреждений, то теперь на эту тропу вышли горожане.

Как сообщила замглавы администрации Нина ФИЛАТОВА, жители удаленного микрорайона улицы Зеленой, расположенной вплотную к Дому отдыха «Балабаново» и отрезанной от основной части города трассой М-3, обратились за разрешением вырубить своими силами сорок поеденных короедом елей. В белом доме к такой инициативе отнеслись положительно, пообещав не затягивать с разрешительным документом.

А все, кто еще не успел проявить инициативу и собрать свой пакет мусора в общую кучу весеннего благоустройства, могут сделать это 3 мая. Именно в этот день пройдет традиционный субботник на Страдаловке, начало которого назначено на 15:00.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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